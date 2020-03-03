NBA／新生代後衛頂尖對決 莫蘭特裡子面子皆贏

NBA今天上演一場新世代後衛的頂尖對決，由今年首度入選明星賽的亞特蘭大老鷹主控楊恩（Trae Young）出戰新人王呼聲最高的曼菲斯灰熊莫蘭特（Ja Morant），最終灰熊靠著下半場一輪猛攻，以127：88輕取老鷹。

皆在生涯第一個賽季就展現大將之風的楊恩與莫蘭特，已被看好將是聯盟未來頂尖後衛的接班人，其中2018年首輪第五順位被老鷹挑中的楊恩，生涯第二個賽季就以平均29.8分的表現，在目前聯盟得分榜排名第四名，還在日前首度入選全明星賽，莫蘭特本季至今則是有平均17.7分7助攻3.4籃板的亮眼表現，成為新人王呼聲最高的球員。

對於兩名新世代後衛的對決，楊恩在今天賽前也談到了對於莫蘭特的看法，「雖然我不會說今天是我們兩個之間的對決，但他是一名極具競爭性的球員，並且擁有極佳的天賦，當然這點我也是一樣，今天肯定會是一場有趣的交手。」

前一場比賽剛擊敗西區龍頭湖人的灰熊，今天上半場也與老鷹展開激烈的拉鋸戰，僅取得三分領先優勢，不過雙方易籃後，灰熊在第三節展開一輪猛攻，在莫蘭特單節七分領軍下，灰熊靠著多點開花的進攻火力單節打出32：19的攻勢，將雙方差距一口氣擴大到雙位數，加上末節老鷹進攻持續停擺，終場灰熊就以127：88大勝老鷹，收下二連勝。

灰熊今天共計有八人得分來到雙位數，其中莫蘭特拿下13分5助攻4籃板，且全場維持零失誤的完美表現，反觀楊恩雖然拿下19分，但出手17次僅命中5球，且發生高達七次失誤，在雙方前三節打完勝負就幾乎提前底定的情況下，兩人的對決也提前落幕。