NBA／尼克新總裁上任 卻傳名導鐵粉進場遭阻攔
近幾年團隊氣氛烏煙瘴氣的紐約尼克，在今天宣布由知名球員經紀人羅斯（Leon Rose）接下球團總裁職務，試圖擺脫低迷、展現全新氣象，不過卻也在同時間傳出今天與休士頓火箭賽前，尼克鐵粉也是知名導演的史派克・李（Spike Lee）在進場時遭到警衛阻攔，導致雙方一度爆發口角。
尼克球團在今天宣布羅斯正式接掌總裁職務，他在公開聲明中感謝代理總教練米勒（Mike Miller）於過去一段時間的辛苦領軍，並且希望球迷能夠對於年輕的陣容保有耐心，「成功是沒有那麼容易也沒有捷徑的，所以我希望您能夠繼續保持耐心。」
尼克老闆多蘭（James Dolan）也透過聲明歡迎羅斯的加入，「我很開心羅斯成為尼克的總裁，並深信他會為我們的球迷打造一支迎向勝利的球隊，並扮演好一個正確領導者的角色。羅斯是籃球圈備受尊重的管理者之一，擁有數十年與球員合作和管理球隊的經驗，我們相信他的專業知識與人際關係，可以確保我們的長期合作將能取得經營上的成果。」
不過在新官上任的第一天，尼克球團也傳出鐵粉進場遭阻攔的負面傳聞，根據美國媒體報導，在今天尼克於主場出戰火箭的賽事前，有球迷拍下尼克鐵粉史派克・李在球場通道與保全人員發生口角的畫面，影片中史派克・李不斷的高喊，「沒有人告訴我，我就要待在這裡。」
雖然最終史派克・李仍是順利入場，衝突事件並未擴大，但由於過去尼克老闆多蘭就曾有過禁止前球星歐克利（Charles Oakley）進場的前例，導致今天影片上傳後又再一次引發各界關注。
First, Charles Oakley and now Spike Lee. One by one every single Knicks fan will be banned from MSG (Via @BroTalkLivePod) pic.twitter.com/DgQGqN2fb7— Barstool Sports (@barstoolsports) March 3, 2020
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