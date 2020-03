NBA／尼克新總裁上任 卻傳名導鐵粉進場遭阻攔

近幾年團隊氣氛烏煙瘴氣的紐約尼克,在今天宣布由知名球員經紀人羅斯(Leon Rose)接下球團總裁職務,試圖擺脫低迷、展現全新氣象,不過卻也在同時間傳出今天與休士頓火箭賽前,尼克鐵粉也是知名導演的史派克・李(Spike Lee)在進場時遭到警衛阻攔,導致雙方一度爆發口角。

尼克球團在今天宣布羅斯正式接掌總裁職務,他在公開聲明中感謝代理總教練米勒(Mike Miller)於過去一段時間的辛苦領軍,並且希望球迷能夠對於年輕的陣容保有耐心,「成功是沒有那麼容易也沒有捷徑的,所以我希望您能夠繼續保持耐心。」

尼克老闆多蘭(James Dolan)也透過聲明歡迎羅斯的加入,「我很開心羅斯成為尼克的總裁,並深信他會為我們的球迷打造一支迎向勝利的球隊,並扮演好一個正確領導者的角色。羅斯是籃球圈備受尊重的管理者之一,擁有數十年與球員合作和管理球隊的經驗,我們相信他的專業知識與人際關係,可以確保我們的長期合作將能取得經營上的成果。」

不過在新官上任的第一天,尼克球團也傳出鐵粉進場遭阻攔的負面傳聞,根據美國媒體報導,在今天尼克於主場出戰火箭的賽事前,有球迷拍下尼克鐵粉史派克・李在球場通道與保全人員發生口角的畫面,影片中史派克・李不斷的高喊,「沒有人告訴我,我就要待在這裡。」

雖然最終史派克・李仍是順利入場,衝突事件並未擴大,但由於過去尼克老闆多蘭就曾有過禁止前球星歐克利(Charles Oakley)進場的前例,導致今天影片上傳後又再一次引發各界關注。

First, Charles Oakley and now Spike Lee. One by one every single Knicks fan will be banned from MSG (Via @BroTalkLivePod) pic.twitter.com/DgQGqN2fb7