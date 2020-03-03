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NBA／聯盟建議停止簽名 綠衫軍華克自備筆因應

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
華克自有因應疫規定的辦法。法新社
華克自有因應疫規定的辦法。法新社

NBA聯盟在今天針對新冠肺炎疫情向各隊發出備忘錄，希望球員能夠暫停球迷簽名、擊掌等行為，而波士頓塞爾蒂克後衛華克（Kemba Walker）在今天表示，雖然將重新評估為球迷簽名這件事，但不至於會完全停止，且會改用自備簽名筆的方式，來避免接觸傳染。

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，近來NBA不少球星的防疫意識也逐漸提高，在日前波特蘭拓荒者後衛麥凱倫（CJ McCollum）率先宣布將停止一切簽名行為後，聯盟也在今天發出備忘錄，希望球員能夠用拳碰拳取代與球迷擊掌，並建議停止簽名。

而塞爾蒂克後衛華克在今天也談到了關於麥凱倫的發文與聯盟備忘錄一事，不過他強調自己並不打算完全停止對球迷的簽名活動，「我有看到關於麥凱倫停止簽名的事，我應該會考慮跟進，畢竟疫情變得愈來愈嚴峻，不過我肯定還是會進行一些簽名動作，但我或許會試著隨身攜帶簽名筆。」

儘管在職業運動中球迷的支持相當重要，不過在聯盟今天送出的備忘錄中也提到，如果有球員染上新冠肺炎，將被迫停賽至少兩周的時間，對於所屬球隊甚至是整個聯盟都可能產生巨大影響。

而塞爾蒂克球團也在今天特別請了醫生到球場對球員進行新冠肺炎防疫教育，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）說：「我們今天請來一位醫生與球員進行討論，並提供關於防疫上的知識，就像是如果一名球員得了流感，我們都必須知道該如何面對和避免，醫生將會提供我們各方面的建議。」

塞爾蒂克 華克 NBA

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