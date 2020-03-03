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NBA／柯瑞至發展聯盟練球受關注 6日對暴龍可望復出

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
柯瑞在發展聯盟練球。美聯社
柯瑞在發展聯盟練球。美聯社

金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）雖然近期復出計畫一再順延，不過今天勇士球團在將他下放到發展聯盟短暫練球後，又隨即將他召回，並可能在台灣時間6日與多倫多暴龍之戰讓他歸隊。

讓勇士球迷期待已久的柯瑞，原訂於昨天與巫師之戰復出，不過隨著計劃再一次順延，勇士球團也在今天決定將他下放到發展聯盟聖克魯斯勇士進行隨隊練球，讓他成為發展聯盟史上成就最高的NBA球員，而在這次練球中柯瑞也展現絕佳狀態與敬業精神。

聖克魯斯勇士前鋒，同時也是前快艇NBA球員巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）弟弟的畢迪亞斯（Roger Moute a Bidias）就對於柯瑞在練習賽最後階段，於三人包夾下投出招牌大號三分球感到興奮不已，「你希望他這樣做嗎？是的。他投出了一記瘋狂的高拋物線投籃，你總是會期待他這樣做。」

根據聖克魯斯當地媒體報導，柯瑞在這次前往發展聯盟練球過程中可說是展現十足親和力，不僅自己開車到球場報到，還不斷與隊友交流，而聖克魯斯勇士球團也為了歡迎這位史上最大咖的隨隊練球球星，還為他佈置了個人衣櫃與設置名牌，讓柯瑞開心的在個人社群網站上打卡表示，「（距離復出）又更近一步了。」

聖克魯斯勇士教練韋姆斯（Kris Weems）說：「他向我們展示了自己的精神，他總是如此的積極。雖然我們早就知道他要來，但當他走進球場時，他是如此的熱情，還帶著笑容與大家握手，並且做好訓練的萬全準備。這對於我們的年輕球員來說很重要，讓大家看看一名專業球員在各方面的表現。」

勇士 柯瑞 NBA

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