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NBA／防疫情建議暫停擊掌與簽名 球員也可能被強制停賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
NBA也重視疫情影響，建議各隊暫停擊掌。路透
NBA也重視疫情影響，建議各隊暫停擊掌。路透

在波特蘭拓荒者當家球星麥凱倫（CJ McCollum）於日前於個人推特上宣布，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，將暫停所有簽名行為後，NBA官方也在今天向各隊發出有關防疫的備忘錄，建議球員在近期避免與球迷進行擊掌、簽名等行為。

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，雖然北美四大職業運動目前都未有延賽的計畫，不過為了避免成為疫情傳播的破口，NBA在今天就向各隊發出備忘錄，希望能減少球員與球迷間的直接接觸。

在備忘錄中提到，聯盟建議近期球員應該避免與球迷有擊掌與簽名的行為，包括所有拿筆簽球、球衣的動作，建議以拳碰拳代替擊掌。聯盟在聲明中說：「我們的人員、團隊、球員和球迷的安全是至高無上的。所以我們正在與各隊協調，並且與疾病預防管制中心的專家溝通中，持續監控所有狀況。」

除了限制球員與球迷的互動外，聯盟今年幾項大活動也可能因此受到影響，包括五月份將在芝加哥舉行的選秀會聯合試訓、國際球探的活動範圍縮小甚至取消，以及四月份將在波特蘭舉行的全球籃球高峰會，皆為室內且參與者超過百人的活動，是否會取消仍有待商議。而一名NBA球隊醫護人員也透露，如果有球員感染新冠肺炎，也將被迫缺席兩周賽事。

NBA 選秀 拓荒者

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