威廉森無情輾壓對手 比美坦克流3大名將！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
選秀狀元威廉森到底有多厲害？不比不知道，一比保證讓你嚇一跳，就是這麼強悍諾！ 美聯社
選秀狀元威廉森到底有多厲害？不比不知道，一比保證讓你嚇一跳，就是這麼強悍諾！ 美聯社

2019年選秀狀元威廉森傷癒復出15戰，NBA生涯處女秀場均24.1分、6.8籃板，投籃命中率超過5成8，不管是命中率還是進攻效率，都是史上最可怕菜鳥。

威廉森已經連續11場比賽至少攻下20分，場均出賽29分鐘，所有關於威廉森一切都是媒體焦點，收視高峰，更是舉世球迷超級關注火線人物。

人們不禁開始把威廉森拿來跟聯盟第一人詹姆斯做比較，詹姆斯是2003年選秀狀元，生涯第一季場均20.9分、5.9助攻、5.5籃板，投籃命中率4成17。

從數據和球路看，詹姆斯是控球後衛，他根本不是小前鋒，菜鳥球季助攻就多於籃板，這是詹姆斯跟喬丹、布萊恩、杜蘭特這些以得分為主球路打法完全不同的特點。

威廉森是前鋒，他大多數時間打大前鋒，也能打小前鋒，快攻、單打突破、二波籃板、擋拆接應攻擊禁區是他主要得分武器，他在進攻、得分、快攻方面做得甚至比1992年超級新人「俠客」歐尼爾還要更高效。

歐尼爾1992-93年菜鳥球季場均23.4分、13.9籃板，投籃命中率5成6，歐尼爾打出史前巨獸般驚人數據。威廉森打法、數據和高效表現，比起當年統治禁區歐尼爾，毫不遜色。

許多球迷和媒體把威廉森拿來跟巴克利對比，由於兩人體型相仿，爆發力和力量相似，球路更為接近。巴克利號稱198公分，威廉森實際身高登錄198公分，不到200，但威廉森更強壯、更具爆發力，彈速更快更強。事實上，除了籃板球不如巴克利，威廉森在其他方面都超越巴克利，他是一個更恐怖怪物。

威廉森生涯只打了15場比賽，幾乎已經可以為他的能力和未來分析定位。

威廉森Vs.歐尼爾

威廉森在禁區得分統治力不輸歐尼爾，但兩人打法、球路完全不同，歐尼爾是中鋒，低位轟炸機，用身高+力量+背框技巧輾壓對手，產生牽制力。

威廉森靠的是驚人速度、突破、爆發力，加上無法預期的二波籃板，他是典型速度大前鋒打法，跟歐尼爾需要隊友送球+讓出低位空間的中鋒球路不同。

未來威廉森在禁區得分統治力和效率，一點都不會輸給歐尼爾，兩人球路、技術不同，威廉森驚人速度、突破和爆發力讓他更難被防守。

威廉森(左)和歐尼爾(右)一樣在禁區都有強大的統治力和得分率效。他們在防守時也很難被挑戰，對手容易被彈開內傷，還可能失球被反快攻，這是反傷流的可怕。 2019-20 Panini球員卡
威廉森(左)和歐尼爾(右)一樣在禁區都有強大的統治力和得分率效。他們在防守時也很難被挑戰，對手容易被彈開內傷，還可能失球被反快攻，這是反傷流的可怕。 2019-20 Panini球員卡

威廉森Vs.詹姆斯

詹姆斯靠傳球、帶動節奏、創造空間幫助隊友和球隊，威廉森靠個人進攻、無法阻擋的二波籃板和超強壯突破輾壓對手，用禁區高效得分方式幫助球隊，兩人打法、球風不同，詹姆斯打法、帶隊能力更全面，但威廉森的高效得分，同樣是重大武器。

威廉森必須要學會如何在包夾下更好處理球和傳球，解讀防守，為隊友創造更好空間和機會，這需要時間和經驗累積。

威廉森光用個人得分和進攻方式就能影響比賽和帶動團隊升級，這一項特色確實是史無前人。

威廉森(左)有著和詹姆斯(右)一樣帶動球隊升級的能力，隊友也都佩服，這是偶像流的光環。 美聯社
威廉森(左)有著和詹姆斯(右)一樣帶動球隊升級的能力，隊友也都佩服，這是偶像流的光環。 美聯社

威廉森Vs.巴克利

除了籃板球，威廉森得分、進攻武器、爆發力、得分效率完勝巴克利，未來威廉森的防守和對位更好更有經驗，他的籃板球和禁區防守也會更出色。

不過巴克利的能力和目標在掌控籃板球，威廉森的目標在接應和進攻得分，兩人都是大前鋒，體型相仿，都是爆發力和力量型矮內線，但球路和目標、球技特色還是略有不同。

巴克利用驚人籃板球和進攻幫助球隊，威廉森用突破、力量和二波籃板幫助球隊，兩人在進攻得分和籃板球上的出色表現還是非常相似。

威廉森(左)和巴克利(右)都只有198公分，但在禁區都有驚人的突破與搶籃板能力，火車進站無人能擋，就是正宗坦克流的絕學。 2019-2020 Panini 球員卡
威廉森(左)和巴克利(右)都只有198公分，但在禁區都有驚人的突破與搶籃板能力，火車進站無人能擋，就是正宗坦克流的絕學。 2019-2020 Panini 球員卡

不管你認為威廉森像巴克利還是歐尼爾，像詹姆斯一般存在，還是未來會更可怕，威廉森正在創造各種菜鳥紀錄和完全不同以往的進攻方式，防守他的人會得內傷，阻止他的人會被輾壓，跟他對位的人會被彈開，這一切都足以讓威廉森成為未來幾年NBA最火最有趣焦點人物。

威廉森 詹姆斯 巴克利 歐尼爾

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