UBA／徐詩涵放膽攻 台師大險勝文化開胡
昨日敗給北市大，台師大教練梁嘉音，賽後對主控徐詩涵喊話，要她掌控節奏多攻擊，今日徐詩涵攻下19分含3顆三分球，9助攻、5籃板，攜手三分球6投4中攻下16分的李吟娸，72：70險勝文化開胡。
「徐詩涵昨天怕攻擊只傳球，昨天賽後也提醒她，除了要掌握比賽節奏，還得主動攻擊，今天也確實做到。」梁嘉音表示，徐詩涵過人速度快，昨天對上北市大朱育勤就有幾次好球，證明她的確有能耐。
贏得驚險，梁嘉音賽後坦言球員還是經驗值稍嫌不足，「最後緊要關頭還是教練在控場，不過所幸今天外線有開。」
台師大今日一度取得雙位數領先，但決勝節文化徐玉蓮領銜追分，李吟娸又吞下違反運動道德犯規，讓徐玉蓮禁區要道犯規再添兩分，文化一波5：0攻勢扳平。
關鍵時刻台師大張欣然連拿4分要回領先，林佳蓉倒數7.5秒飆進三分球追到1分差，但徐詩涵終場前第一罰穩穩拿下，終場72：70開胡。
台師大陳雅彤10分、10籃板，文化林佳蓉攻下全場最佳23分，徐玉蓮18分、13籃板。
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