NBA／詹皇發球違例 俠客烏龍球：國王也有出糗時

湖人隊「一哥」詹姆斯（LeBron James）今天作客紐奧良雖繳出34分、13助攻、12籃板本季第13次「大三元」成績，不過他在第四節卻發生發球違例的糗事，《Shaqtin' A Fool》（俠客烏龍球）也立刻轉貼這段畫面寫下「就算是國王有時也會有出糗的時候。」

「詹皇」這次出糗是在第四節還剩下1分26秒時，才剛成功透過回放要回球權的湖人，詹姆斯卻發生烏龍，只見他從裁判手中拿到球後，先運了一下球才傳給庫茲瑪（Kyle Kuzma），球權立刻還給鵜鶘隊。

由退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）主持大受好評的節目《Shaqtin' A Fool》也在推特上轉貼這段畫面，並寫下「就算是國王有時候也會有登上五大糗的時候。」

雖然在比賽末段出糗，但詹姆斯仍展現「一哥」風範，本季第13度「大三元」追上獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），並列本季聯盟第一，且他本季只要得到超過30分或全隊最高分時，湖人都能以勝場作收。