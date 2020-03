NBA／詹皇發球違例 俠客烏龍球：國王也有出糗時

湖人隊「一哥」詹姆斯(LeBron James)今天作客紐奧良雖繳出34分、13助攻、12籃板本季第13次「大三元」成績,不過他在第四節卻發生發球違例的糗事,《Shaqtin' A Fool》(俠客烏龍球)也立刻轉貼這段畫面寫下「就算是國王有時也會有出糗的時候。」

「詹皇」這次出糗是在第四節還剩下1分26秒時,才剛成功透過回放要回球權的湖人,詹姆斯卻發生烏龍,只見他從裁判手中拿到球後,先運了一下球才傳給庫茲瑪(Kyle Kuzma),球權立刻還給鵜鶘隊。

由退役球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)主持大受好評的節目《Shaqtin' A Fool》也在推特上轉貼這段畫面,並寫下「就算是國王有時候也會有登上五大糗的時候。」

雖然在比賽末段出糗,但詹姆斯仍展現「一哥」風範,本季第13度「大三元」追上獨行俠隊唐西奇(Luka Doncic),並列本季聯盟第一,且他本季只要得到超過30分或全隊最高分時,湖人都能以勝場作收。

Even the King ends up on #Shaqtin sometimes 😂 pic.twitter.com/1oeoVs6sLV