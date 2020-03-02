UBA／決賽撞期3對3奧運資格賽 錢薇娟：國家榮譽為重

UBA大專籃球聯賽公開女子一級六強複賽，昨起一連五天在台北體育館點燃戰火，錢薇娟身兼北市大以及3對3奧運資格賽教練，UBA賽事、3對3集訓兩頭燒，UBA決賽21日、22日還與3對3奧運資格賽撞期。錢薇娟表示，若UBA延賽當然贊成，但若非得擇一仍會以國家為重。

北市大昨天擊敗台師大，今天面對台大全場飆進10記三分球，在當家中鋒史靜茹、吳采庭各獲15分領銜下，91：60取勝台大，喜迎複賽二連勝，拚四強吃下定心丸。

錢薇娟複賽前就設定，對台師、台大兩場必須贏，球員也不負所望，「連打五天中間沒休兵，對女生球員真的吃不消，只能說我們算幸運，該贏的排在前兩場，後面三場就盡量打。」

錢薇娟近期行程滿檔，上午先去督軍中華女籃3對3集訓，下午還得接續執教北市大賽程。撞期的不只本周，3對3奧運資格賽3月18日至22日印度班加羅爾登場，正巧和UBA決賽撞期。