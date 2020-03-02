NBA／連83場得分破百中斷 字母哥不在乎：贏球更重要

密爾瓦基公鹿隊今天（2日）作客夏洛特雖以93：85擊敗黃蜂隊取得6連勝，卻中斷了球隊連續83場得分破百的隊史紀錄，對此陣中「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻不以為意，認為大家最關心的還是能否贏球。

安戴托昆波此役僅上場35分鐘就拿下41分、20籃板、6助攻的成績，球隊在他帶領下延續連勝氣勢，但卻中斷了從上個賽季起，連續83場得分破百分的隊史紀錄，排名史上第三。

「我不知道這件事。」安戴托昆波談到連續得分破百場次停在83場時說道，「我想沒人關心這個，每個晚上我們只關心是否能贏得比賽，或許教練團會考慮到這件事，但是身為球員，我們只是走上球場，然後爭取贏得勝利。」

目前公鹿戰績仍以52勝8負傲視全聯盟，也是唯一本季敗場尚未達雙位數的球隊。安戴托昆波表示，自己就是扮演起領袖角色，帶領球隊完成比賽，無論如何就是保持侵略性，盡力完成比賽。

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）也認為「字母哥」的腳步、投籃都在進步中，且球隊在面對不同對手時也能端出不同方法應戰，「這對球隊而言是好事。」