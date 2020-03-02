NBA／詹姆斯提攜後輩 賽後不吝傳授威廉森

即便鵜鶘隊祭出包夾策略，仍難擋詹姆斯（LeBron James），他今日繳34分、13助攻、12籃板完成生涯第94次「大三元」，率隊122：114擊敗鵜鶘。詹姆斯賽後還特別與威廉森（Zion Williamson），傳承球技，讓威廉森備感關愛。

戴維斯（Anthony Davis）缺陣，詹姆斯此役得分、助攻、籃板一手包辦，這是他生涯第33次締造30分「大三元」，位居史上第三，僅次「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的42次。

「當對方祭出包夾，詹姆斯是聯盟最會助攻的球員之一。」主帥佛蓋爾（Frank Vogel）對詹姆斯表現沒話說，特別是面對包夾時展現高球商，策應助攻能力一流，同時進攻端也令人嘆為觀止，無論是禁區內、翻身跳投，或者三分線出手，都十分不可思議。

鵜鶘隊末節一度取得6分領先，但詹姆斯隨後接管戰局，率隊打出29：19致勝攻勢。詹姆斯賽後不吝提攜後輩，與轟本季新高35分的威廉森交流，「聯盟是很棒的地方，讓我在現役時傳承我的籃球智慧，這也是我的責任，畢竟籃球給予我很多。」

威廉森表示，詹姆斯的談話也讓他收穫甚豐，別具意義，「畢竟他已經在聯盟打滾17年，他的履歷說明了一切。」