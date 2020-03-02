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NBA／希臘怪物太難防 對手想到諾維茨基

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊安戴托昆波(右)難以防守。 路透
公鹿隊安戴托昆波(右)難以防守。 路透

公鹿隊頭號球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天出戰黃蜂隊，僅上場35分鐘就繳出41分、20籃板和6助攻的驚人成績，成球隊以93：85打下6連勝頭號功臣，無人能擋的身手讓對手形容像是退役德國球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）翻版。

安戴托昆波得分手段多元，最後2分39秒的在黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）防守下的後仰9呎跳投也破網，讓布里吉斯忍不住搖頭。

「當他投進這樣的球，真的很難阻擋。」布里吉斯形容，安戴托昆波這次後仰跳投讓他想到諾維茨基，「他身高快7呎，出手點高，很難去封阻，我感覺我的手臂已經在那裡了。」

上季首度獲得MVP肯定的「希臘怪物」笑說，這次出手是自己3歲就開始練習所打下的基礎，「當我的球夠高，直向籃框而去，就是很棒的出手。」

今天為公鹿貢獻16分的洛培茲（Brook Lopez）透露，安戴托昆波的好表現來自日常的累積，他更以「不可思議」形容隊友的用心，洛培茲說：「他每天都很努力訓練，一天好幾次，很高興看他在比賽用出來，執行這些投籃，看起來好極了，十分自然。」

安戴托昆波 黃蜂 洛培茲

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