NBA／威廉森飆生涯新高 擋不下詹皇大三元

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和鵜鶘隊話題新人「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）今天上演生涯第二度對決，威廉森雖轟下本季新高35分，但「小皇帝」繳出34分、12籃板和13助攻的「大三元」成績，率隊以122：114奪勝，本季4度交手「橫掃」鵜鶘。

兩軍上半場互有領先，鵜鶘首節以33：29領先，湖人半場反以63：61超前；鵜鶘三節打完再以95：93領先，第四節初優勢一度擴大到101：95，但湖人由哈沃德（Dwight Howard）灌籃發動反撲，庫茲瑪（Kyle Kuzma）外線破網後，詹姆斯又連進兩球，一波9：0攻勢反超比數，也逼使鵜鶘喊出暫停。

恢復比賽後威廉森打得強勢，但詹姆斯2分27秒先飆進25呎三分球，接續再兩罰得手，麥基（JaVale McGee）42.9秒的籃下爆扣更為湖人守護勝利，最終仍以8分差完成對戰「橫掃」。

兩軍上月底碰頭是兩大話題球星首度交鋒，詹姆斯轟下本季新高40分，今天更繳出本季第13次「大三元」、追上獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），兩人並列本季聯盟最多。

1月底正式踏上NBA戰場的威廉森，首度碰「紫金軍團」也有29分表現，加上前一戰碰騎士隊也有24分演出，今天再拿下個人新高35分，連續20分以上場次已推進到第5場，無奈球隊仍吞敗場。

賽後詹姆斯也和威廉森相擁，「小皇帝」表示，威廉森十分年輕，若能保持對籃球的熱情，相信未來生涯會十分璀璨。

兩隊今天都有球星缺陣，湖人前鋒戴維斯（Anthony Davis）因右膝痠痛缺席，後衛卡盧索（Alex Caruso）也因右腳不適免戰；鵜鶘則是少了射手瑞迪克（JJ Redick），他上周出戰騎士傷了左腳，預計缺陣2周。