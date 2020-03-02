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NBA／76人驚奇 米爾頓寫三分球紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
米爾頓。 美聯社
米爾頓。 美聯社

今天在全美轉播的賽事出戰快艇隊，76人隊的「星度」卻有些黯淡，包括兩大球星安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）都因傷缺陣，最終以130：136吞敗，不過曾在發展聯盟打拚的後衛米爾頓（Shake Milton）倒是成球隊驚奇，轟下生涯新高39分的表現讓安比德都發文讚嘆。

23歲的米爾頓台自南方衛理公會大學（Southern Methodist University），2018年選秀會第二輪被獨行俠隊選中，當天晚上就被交易到76人，當年7月和球隊簽下雙向合約，之後主戰場就是在發展聯盟，2018年12月底曾在發展聯盟轟下生涯新高36分。

今天面對西區排名前段班的快艇，米爾頓火力全開，上半場就11投10中攻下26分，包括4投俱中的三分球；下半場他第一次外線出手又命中，連同前一戰碰尼克隊的三分球5投5中，以及再前一戰出戰騎士隊的進球，他跨3場連續投進13記三分球，追平NBA連續三分球進球紀錄。

米爾頓笑說，好手感有時就會來到，「只要有機會，我隨時準備好了。」他補充說，當前幾球投進，尤其是前3球都命中，「這感覺真的很酷，我從沒在史坦波中心打過球。」

總計米爾頓今天20投14中，包含9投7中的三分球，轟下生涯新高39分，成為輸球的76人最大亮點，連左肩受傷的安比德都在推特上發文為米爾頓的好表現慶賀。

米爾頓的名字「Shake」和父親老米爾頓（Myron Milton）有關，老米爾頓孩提時期生長速度相當快，被認為是因為喝了很多牛奶，還因此有「牛奶人（Milk Man）」的外號；老米爾頓妻子莉莎27歲懷孕時，有朋友摸著她的孕肚和「小Shake」打招呼，這個和老米爾頓致敬的字就成了米爾頓名字。

76人 快艇 西蒙斯

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