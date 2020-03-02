NBA／唐西奇傷手指缺陣沒差 獨行俠20分宰灰狼

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天雖因左拇指扭傷缺陣，但球隊有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）領軍飆分，他轟下平本季最高的38分、13籃板，加上小柯瑞（Seth Curry）贊助27分，率隊以111：91輕取灰狼隊。

唐西奇之前才因右腳踝扭傷缺賽7場，不料上周出戰熱火隊又扭傷手指，除了今天缺陣，獨行俠教頭卡萊爾（Rick Carlisle）表示，不確定唐西奇明天球隊客場出戰公牛隊能否歸隊。

雖少了唐西奇領軍，波爾辛吉斯今天打得順手，包辦獨行俠開賽19分裡的10分，上半場已累積22分，助隊取得63：44的大幅領先；反觀灰狼，開賽前11投僅命中1球，首節雖數度將比分咬到2分差，但第二節被獨行俠打出35：20的單節攻勢，分數再難追回。

獨行俠傷兵不少，包括右肩扭傷的布朗森（Jalen Brunson）、阿基里斯腱動刀的鮑威爾（Dwight Powell）都只能作壁上觀，考利史坦（Willie Cauley-Stein）則因個人因素缺陣，不過有小柯瑞今天7投3中的三分球助陣，波爾辛吉斯外線14投6中也追平本季三分球進球數，加上小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻19分，聯手打下客場3連戰的第2勝。

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）因左手腕傷勢連5場缺席，全隊今天以羅素（DAngelo Russell）16分、9籃板、7助攻的表現最佳，但球隊進攻打得掙扎，開賽前3分20秒得分都掛蛋，苦吞近22場比賽的第20敗。