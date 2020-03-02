NBA／35分鐘完成41分、20籃板 希臘怪物創紀錄

公鹿隊戰績長紅，頭號球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也展現連霸MVP的身手，今天他碰黃蜂隊僅上場35分鐘，就繳出41分、20籃板和6助攻的驚人成績，除率隊以93：85擊敗黃蜂，也創下多項NBA紀錄。

根據美國數據「Elias Sports Bureau」，安戴托昆波成為NBA史上最快完成至少40分、20籃板、5助攻的球員，比先前的紀錄保者、1960年貝勒（Elgin Baylor）快了1分鐘。

「希臘怪物」也成為1974年「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，公鹿首位締造「40-20-5」的球員；他也是聯盟近30個球季來唯三完成如此成績的球員，加入卡珍斯（DeMarcus Cousins）和韋伯（Chris Webber）行列。

💪 Giannis 1st career 40-20 game 💪@Giannis_An34 leads the @Bucks to their 6th straight W with 41 PTS, 20 REB, 6 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/PMdHfzT0bz — NBA (@NBA) March 1, 2020

安戴托昆波同時以25歲又86天寫下「40-20-5」第二年輕紀錄，紀錄保持者仍是巴克利（Charles Barkley）1987年1月底締造的23歲又344天。

這是「希臘怪物」生涯首度繳出40分以上、20籃板的成績，不管是單打、快攻灌籃或是後撤步跳投，他幾乎任何方式都能換成分數；最後6分01秒公鹿僅領先1分時，仍是安戴托昆波挺身而出，他在兩名防守者前灌籃，還造成畢永柏（Bismack Biyombo）犯規，以「3分打」穩住領先，最後2分半再包辦球隊最後7分，守護下公鹿的第52勝。

總計「希臘怪物」今天28投17中，以41分成績率隊寫下6連勝，中鋒洛培茲（Brook Lopez）也贊助16分、7籃板；黃蜂雖有5人得分兩位數，但葛拉罕（Devonte Graham）的17分已是全隊最高。