NBA／35分鐘完成41分、20籃板 希臘怪物創紀錄

公鹿隊戰績長紅,頭號球星「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也展現連霸MVP的身手,今天他碰黃蜂隊僅上場35分鐘,就繳出41分、20籃板和6助攻的驚人成績,除率隊以93:85擊敗黃蜂,也創下多項NBA紀錄。

根據美國數據「Elias Sports Bureau」,安戴托昆波成為NBA史上最快完成至少40分、20籃板、5助攻的球員,比先前的紀錄保者、1960年貝勒(Elgin Baylor)快了1分鐘。

「希臘怪物」也成為1974年「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)後,公鹿首位締造「40-20-5」的球員;他也是聯盟近30個球季來唯三完成如此成績的球員,加入卡珍斯(DeMarcus Cousins)和韋伯(Chris Webber)行列。

💪 Giannis 1st career 40-20 game 💪@Giannis_An34 leads the @Bucks to their 6th straight W with 41 PTS, 20 REB, 6 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/PMdHfzT0bz