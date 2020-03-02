NBA／衛少找回MVP身手 41分逼退綠衫軍

「大家都在注意哈登，卻忘了有另一位ＭＶＰ在這。」「綠衫軍」布朗一語，道出火箭隊一一一比一一○延長賽氣走塞爾蒂克隊關鍵。昨天衛斯特布魯克獨以破五成命中率，轟下四十一分，火箭的「雙ＭＶＰ」策略再度奏效。

衛斯特布魯克二月火力爆發，命中率五成四是生涯單月最佳，場均卅三點四分也是單月次高，僅次於二○一七年三月，他在該年例行賽拿下最有價值球員；他昨天還外帶八籃板、五助攻、三抄截。

火箭主帥丹東尼賽後好心情藏不住，「你知道他拿過ＭＶＰ吧。這就是他的能耐，他的求勝意志不是隨處都看得到的。」衛少則謙虛道，「我知道我正走在正確的路上，得持續火燙表現。」

火箭此役在易籃後吹起反攻號角，不過「綠衫軍」第四節最後廿秒克服四分落後，史馬特先是一記外線冷箭追到一分差，哈登兩罰俱中，布朗倒數一秒又飆進三分彈，將比賽逼入延長。延長賽塞爾蒂克一度取得一分領先，但最後兩分四十九秒六投盡墨、一分未得，反觀火箭藉著哈登關鍵抄截，穩穩兩罰帶走勝利。哈登此役攻下廿一分、八助攻，「綠衫軍」最佳是泰托姆的卅二分、十三籃板。