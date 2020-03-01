NBA／詹皇回歸掉漆 湖人得分寫新低慘敗灰熊

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天雖回歸，紫金軍團卻沒能挑戰8連勝成功，且是三節打完落後灰熊隊20分，最終以88：105宣告連勝中止，也讓灰熊以大勝一掃先前5連敗小低潮。

詹姆斯昨天因左腹股溝痠痛，缺席和勇士隊的比賽；他在湖人「背靠背」客場征戰重回賽場，但西區排名龍頭的湖人，今天碰西區排名第8的灰熊卻從第一節就挨打，首節就以25：29落後，半場打完差距更擴大到46：58。

第三節灰熊持續掌握戰局，中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和菜鳥莫蘭特（Ja Morant）裡外發揮，三節打完仍握有86：66優勢；湖人第四節在庫茲瑪（Kyle Kuzma）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）搶分下打出15：4攻勢，將差距縮小到個位數，但灰熊喊完暫停馬上回敬7：0攻勢，鎖定住主場勝利。

灰熊今天有3人得分超過20分，攻下全場最高27分的莫蘭特說：「我們充滿能量，打得很專注，把先前的一些錯誤調整。」布魯克斯（Dillon Brooks）也為灰熊貢獻24分，瓦藍邱納斯則是繳出22分、20籃板的「雙20」數據。

詹姆斯今天雖有湖人最佳的19分、10助攻外帶8籃板，但18投僅8中，加上全隊三分球36投僅9中，得分寫下本季新低，吞下明星賽後第一敗。