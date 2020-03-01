NBA／羅賓森板凳轟生涯新高 尼克屠牛止6連敗
第三節最多的17分領先雖差點花光，尼克隊今天在羅賓森（Mitchell Robinson）板凳貢獻生涯新高23分，加上藍道（Julius Randle）22分、10籃板挹注，仍以125：115壓下公牛隊，終結近期6連敗。
尼克首節就取得31：25領先，公牛第二節在楊恩（Thaddeus Young）外線破網後雖曾取得51：50超前，但尼克回敬16：3攻勢，趁公牛半場前6投盡墨下要回領先，半場打完仍握有66：53優勢。
尼克第三節一度取得17分領先，卻在三節打完被公牛將差距縮小到86：89；第四節公牛仍緊咬比分，不過尼克在藍道獨拿7分下帶動9：2攻勢，粉碎公牛逆轉希望。
羅賓森和藍道都繳出「雙10」成績，羅賓森全場16投11中攻下23分外帶10籃板，打出生涯代表作；上半場8投7中轟下17分的巴瑞特（RJ Barrett），全場也贊助19分，前一戰背部不適缺陣的吉布森（Taj Gibson）回歸也繳出17分、8籃板。
公牛反撲差一步，拉文（Zach LaVine）雖攻下全場最高26分，懷特（Coby White）替補也攻下22分，球隊仍吞下近11戰的第10敗。
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