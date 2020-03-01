NBA／全員到齊勝率百分百 雷納德：天空才是極限

快艇隊昨天以132：103大勝戰績排在西區前段班的金塊隊，用實際行動讓教頭瑞佛斯（Doc Rivers）放寬心，上季摘下總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard）形容說，只要球隊成員保持健康，「天空才是極限」。

瑞佛斯昨天不克出席球隊賽前投籃訓練，但有球員告訴他不用擔心，全隊會上緊發條，「我不知道是否該相信，誠實的說，因為眼見為憑。」而快艇球員也真的讓教頭直點頭，開節打出17：4攻勢後就不再回頭，最終寫下29分大勝，40勝19敗戰績追上西區第2的對手。

快艇球員今年傷病不斷，昨天僅是本季第七度全員到齊，而這七戰快艇保持百分百勝率，上季摘下總冠軍賽MVP的雷納德就形容說，只要大家都健康，「天空才是極限」。

「我們有非常具有天份的球員，成員也彙集年輕和資深的球員，當我們能全員到齊，我覺得我們能成為最佳隊伍之一。」雷納德強調，重點仍是維持大家的健康，並且相信彼此，一次專注在一場比賽。

昨天是快艇本季第11次得分超過130分，防守端也表現出色，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）雖有21分、9籃板但僅有2助攻，主戰後衛穆雷（Jamal Murray）上半場在雷納德、喬治（Paul George）和貝佛利（Patrick Beverley）看守下也被壓制，全場僅拿11分。

快艇光是板凳就攻下73分，替補有4人得分達兩位數，莫里斯（Marcus Morris）形容，球隊會許有聯盟最佳的第二組陣容，「我看看聯盟其他球隊，沒有看到第二組成員能看到我們的車尾燈。」