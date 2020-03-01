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NBA／柯瑞復出延後 最快6日戰衛冕軍暴龍回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞復出要再緩緩。 美聯社
柯瑞復出要再緩緩。 美聯社

原本瞄準美國時間3月1日復出的勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry），重返球場的步調確定再緩緩，勇士球團今天發表聲明指出，柯瑞將在「三月某個時間點」回到戰場，但確定不會是明天和巫師隊的比賽。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）明確說，柯瑞除了明天對巫師的比賽不會上陣，下一戰碰金塊隊也不會出賽，但有機會在台灣時間周五（6日）和衛冕軍暴龍隊的比賽復出。

「他有小小反抗一下，但也了解我想採取額外的保護措施。」柯爾透露柯瑞延後復出的心情不是太好，之後再補充，團隊已經不擔心柯瑞的手傷，考量更多是經長期休息後的身體狀況。

柯瑞本季只打了4場比賽，就因10月底左手骨折成傷兵，他前些日子受訪一直將3月1日作為復出目標，但勇士球團今天宣布，柯瑞下一步是美國時間周一加入發展聯盟球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）完整對抗練習，而非加入和巫師的比賽。

柯爾表示，這一步是為柯瑞重返NBA的基石，訓練團隊和教練團隊都會更放心，「柯瑞想上場，但我們只是採取預防措施，讓他有多一點準備。」

柯瑞 勇士 巫師

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