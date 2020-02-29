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UBA／重返小巨蛋 輔大李沛澄：別再哭了

聯合報 / 實習記者方敬／台北即時報導
輔大李沛澄繳18分、3助攻。實習記者方敬／攝影
輔大李沛澄繳18分、3助攻。實習記者方敬／攝影

南山高中去年HBL決賽50：57遭能仁淘汰，隊長李沛澄賽後忍不住爆哭，本季輔仁大學相隔三年再度重返四強，這次他希望能笑著走出球場，「好好把握機會，不要再哭了。」

畢業於南山高中的李沛澄，在高二首度正選HBL十二人名單，隔年肩擔隊長重任，靠著優異的外線能力，幫助球隊闖進小巨蛋，可惜冠軍戰不敵能仁的兇猛火力，帶著亞軍和遺憾，淚別高中舞台。

進入輔大的菜鳥年，李沛澄表現起伏不定，他透露，前幾場攸關晉級的比賽，自己在心態上較為緊張，場上處理球也比較放不開。今天他三分球6投4中，拿下全隊次高的18分、3助攻，他說：「教練這階段不斷提醒我，不要想太多，沒什麼好顧慮的，但自己那關一直過不去，昨天晉級後，壓力感覺就釋放了。」

輔大今在八強最終役和衛冕軍健行交手，兩隊賽前雖已確定晉級，但健行進攻端一點也不手軟，終場在石博恩和高錦瑋合轟45分的帶領下，以113：97輕取輔大。

相隔一年即將重回決賽「傷心地」，李沛澄期許把去年的可惜化作經驗，按照教練設定的策略執行，「今年要笑著離開，不要再淚灑小巨蛋了。」

南山高中 HBL

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