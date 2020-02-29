NBA／哈登暗指靠身材沒技巧 字母哥：我不光用力量

公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）明星賽選隊友時的無心言論，在近日掀起口水戰，哈登暗指安戴托昆波只用體能打球，「字母哥」今日以除了以數據證明，也正面回應哈登，表示自己不單靠力量。

安戴托昆波明星賽時打趣表示，傾向選擇會傳球的人，最終挑了華克（ Kemba Walker）當隊友而非哈登。哈登上ESPN節目《The Jump》並未點名到姓，但暗諷安戴托昆波空有身高沒技巧。

哈登說：「我的場均助攻比他還多。我也希望我有7呎高，單藉無須技巧的跑動和灌籃就好，但我學習如何打籃球，並擁有技巧。」

對於哈登的評論，安戴托昆波表示他不只是空有力量，談到他初進聯盟時僅有18歲、180磅（81.6公斤），要對位聯盟體型碩大的球員並不容易，自己除了要以和詹姆斯等人抗衡，也在技巧上精進，無論是中距離、三分球、或者擋拆配合。

「我也試著讓自己的傳球更精準，並加強許多技術，希望成為更全面的球員，讓球隊贏球更輕鬆。」安戴托昆波也以表現不證自明，他今日對雷霆出賽27分鐘，攻下32分、13籃板、6助攻，率隊133：86勝出。