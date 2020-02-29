NBA／離開76人並非不合 巴特勒出面澄清關係仍好
現熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）去年休賽季離開76人，跳槽至南灘，因此有謠言影射巴特勒出走，是跟76人雙星不合有關；不過今日巴特勒出面闢謠，表示三人關係還是很好。
巴特勒今日接受美體育雜誌《運動畫刊（Sports Illustrated）》採訪時，談到傳言與76人中鋒安比德（Joel Embiid）、控衛西蒙斯（Ben Simmons）不合，才會選擇轉隊一事。對此，巴特勒極力闢謠，強調三方關係良好，自己時不時還會跟他們聊天。
巴特勒也說：「我很誠摯的祝福他們。能夠有健康的生涯，盡可能賺滿荷包、贏下總冠軍。我們之間沒有摩擦，只是打不出預期的效果而已。人生就是這樣，沒有任何事能盡人意，但你得從中學習，然後向前邁進。」
巴特勒暑假轉戰熱火後，截至目前帶領熱火打出驚奇賽季，目前暫居東區第4；另一方面，沒留下巴特勒的76人，選擇延攬霍福特（Al Horford），不過球隊化學效應也不如預期，現又面臨雙星缺陣窘境，可謂雪上加霜。
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