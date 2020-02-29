NBA／寫紀錄齊名偶像喬丹 威廉森不敢置信
怪物狀元威廉森（Zion Williamson）傷癒復出就頻頻繳出驚人數據，近期又完成連續4場得分達25分，且命中率至少57%的紀錄，為喬丹（Michael Jordan）後新秀第一人；得知自己寫紀錄，威廉森也不敢置信。
鵜鶘今日116:104擊敗騎士賽後，威廉森從隊友歐卡佛（Jahlil Okafor）口中得知，自己在前兩戰作客勇士後，就創下並肩喬丹的紀錄。對此他一開始不敢相信，驚訝表示：「你說喬丹？」當記者於賽後採訪再度提到紀錄，威廉森仍語帶疑惑詢問：「我跟喬丹並肩？」經工作人員解說，威廉森才恍然大悟，脫口：「原來歐卡佛說的是真的。」
對於能跟傳奇喬丹齊名，威廉森自然開心得不得了，坦言：「不騙你，真得超屌的。他是我從小到大超愛的球員。我之前說過，我媽都會叫我看喬丹比賽的影片從中學習，讓自己成為他那樣的球員。這對我意義重大。」
另外，威廉森認為自己創下紀錄，雖難掩喜悅，但外界肯定更為他高興。他不諱言自己起初並沒有想太多，強調只想要贏球，並引用其繼父說過的話：「若團隊成功，自然也會獲得相應的個人成就。」
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