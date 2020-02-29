NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森連10場20+寫新猷
NBA今日戰績表
灰狼 125:136 魔術
籃網 118:141 老鷹
黃蜂 99:96 暴龍
獨行俠 118:126 熱火
國王 104:101 灰熊
雷霆 86:133 公鹿
騎士 104:116 鵜鶘
活塞 113:111 太陽
巫師 119:129 爵士
金塊 103:132 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
06:00 公牛 vs. 尼克
08:30 拓荒者 vs. 老鷹
08:30 籃網 vs. 熱火
09:00 溜馬 vs. 騎士 (愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)
09:00 湖人 vs. 灰熊
09:30 火箭 vs. 塞爾蒂克
09:30 魔術 vs. 馬刺 (緯來體育台)
10:00 勇士 vs. 太陽
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