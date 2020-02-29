NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森連10場20+寫新猷

前場對魔術抱病上陣雖繳37分但所屬球隊仍吞敗，楊恩（Trae Young）今天（29號）感冒未痊癒情況下再出戰，送出全場最高14助攻，老鷹在他組織之下也火力全開，終場以141比118力退籃網。

2020-02-29 11:50