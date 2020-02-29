快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森連10場20+寫新猷

聯合新聞網 / 整理
鵜鶘「怪物狀元」威廉森此戰攻下24分，未滿20歲連10場至少20分，超越安東尼當年的9場紀錄。 路透
鵜鶘「怪物狀元」威廉森此戰攻下24分，未滿20歲連10場至少20分，超越安東尼當年的9場紀錄。 路透

NBA今日戰績表

灰狼 125:136 魔術

籃網 118:141 老鷹

黃蜂 99:96 暴龍

獨行俠 118:126 熱火

國王 104:101 灰熊

雷霆 86:133 公鹿

騎士 104:116 鵜鶘

活塞 113:111 太陽

巫師 119:129 爵士

金塊 103:132 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 公牛 vs. 尼克

08:30 拓荒者 vs. 老鷹

08:30 籃網 vs. 熱火

09:00 溜馬 vs. 騎士 (愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

09:00 湖人 vs. 灰熊

09:30 火箭 vs. 塞爾蒂克

09:30 魔術 vs. 馬刺 (緯來體育台)

10:00 勇士 vs. 太陽

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA國際化看見不一樣的籃球 非洲聯盟潛力無窮

今年全明星賽兩隊隊長由詹姆斯（LeBron James），以及父母具備奈及利亞血統的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擔任。 其中有趣的是，安戴托昆波在自己的球員選擇上並沒

NBA／威廉森寫菜鳥得分紀錄 大學隊友稱狀態還不到75%

前場對湖人時單場攻下29分，追平安東尼（Carmelo Anthony）寫下菜鳥紀錄，以20歲新人之姿連續9場得分超過20，威廉森（Zion Williamson）今天（29號）對騎士再摘24分，更一

NBA／哈勒戴憶菜鳥生涯 要幫學長帶保險套

鵜鶘隊後衛哈勒戴（Jrue Holiday）近日參加隊友瑞迪克（JJ Redick）的一檔節目時，談到自己菜鳥時期經歷過...

NBA／字母哥驚人效率 公鹿痛宰雷霆47分

只上場27分鐘就猛轟32分、17籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率公鹿兵不血刃就輕取雷霆，終場以133比86大勝而歸，2020年至今只嚐3敗。 雷霆帶著5連勝氣勢踢

NBA／火箭極端小球開發新技能 柯文頓阻攻數暴衝

火箭的極端小球實驗在交易得到柯文頓（Robert Covington）後收到很好效果，其中他來到休士頓後更是阻攻數據一飛沖天。 柯文頓本季原先在灰狼出賽48場僅平均0.9阻攻，如今他加入火箭後8

NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森連10場20+寫新猷

NBA今日戰績表 灰狼 125:136 魔術 籃網 118:141 老鷹 黃蜂 99:96 暴龍 獨行俠 118:126 熱火 國王 104:101 灰熊 雷霆 86:133 公鹿 騎士

NBA／快艇雙星牛刀小試 賞金塊本季最慘敗仗

先前苦嚐本季首度3連敗遭遇迷你危機，快艇之後迎回喬治（Paul George）與貝佛利（Patrick Beverley），出全陣下連克灰熊與太陽，今天（29號）逢西區勁敵金塊挑戰，照樣以132比10

NBA／羅斯擺低潮飆31分 活塞險勝太陽止7連敗

葛里芬（Blake Griffin）賽季報銷，且交易大限前又送走佐蒙德（Andre Drummond），活塞剩餘賽季形同提早舉起白旗，不過老將羅斯（Derrick Rose）仍展現敬業精神，今日（29

NBA／末節強勢逆轉獨行俠 熱火止跌反彈

熱火近10場比賽吞了7敗，且不但客場兵敗克里夫蘭，主場還遭到灰狼攻破，今天（29號）迎戰獨行俠，總算討回顏面，第4節上演精彩逆轉秀，終場以126比118成功退敵。 獨行俠此役第2節找不到投籃準星

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

趁著灰熊近期連敗不只，鵜鶘急起直追劍指西區季後賽席次，也讓助長威廉森（Zion Williamson）挑戰新人王，超車原本穩居最大熱門莫蘭特（Ja Morant），鵜鶘今日（29號）面對弱旅騎士，也不

NBA／楊恩助攻連發率老鷹飆分 籃網跌落分區老8

前場對魔術抱病上陣雖繳37分但所屬球隊仍吞敗，楊恩（Trae Young）今天（29號）感冒未痊癒情況下再出戰，送出全場最高14助攻，老鷹在他組織之下也火力全開，終場以141比118力退籃網。

NBA／詹皇板凳吃糖 估1天創260萬美元曝光價值

日前湖人對鵜鶘一戰，不但在場上以寶刀未老表現力壓後輩威廉森（Zion Williamson），詹姆斯（LeBron James）板凳席上俏皮地伸手拿一旁觀眾的糖果吃，這一小小舉動根據行銷公司統計也帶來

熱門新聞

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

NBA／打打停停技術犯規仍居首 格林恐難逃追加禁賽

MLB／復活了？ 戴維斯春訓火力全開打擊率達8成

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。