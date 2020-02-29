NBA／哈勒戴憶菜鳥生涯 要幫學長帶上百個保險套

鵜鶘隊後衛哈勒戴（Jrue Holiday）近日參加隊友瑞迪克（JJ Redick）的一檔節目時，談到自己菜鳥時期經歷過的趣事，他分享當時還在76人時，必須要為學長做任何事，其中一項就是要幫大家攜帶保險套到各個客場。

29歲的哈勒戴在2009年投入NBA選秀，並在首輪第17順位被76人選中，隨後展開他的職業生涯，在2013年離開費城，轉披鵜鶘戰袍。而他近日作客隊友瑞迪克的一檔節目時，回憶起自己還是NBA菜鳥的趣事。

哈勒戴説：「當時我是大家的小弟，布蘭德（Elton Brand）、格林（Willie Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）他們叫我做什麼我就做什麼，就算是凌晨四點我也義不容辭。」

瑞迪克問：「包含跑腿買保險套？」哈勒戴回應：「是的，金色包裝的Magnum。」

「那時NBPA會有女士來找我們談話，並會留給我們一個袋子，大袋子裡面大約有150個保險套，而菜鳥的職責就是要把這些保險套隨身攜帶到每一個客場。」哈勒戴回憶說，「你能想像那個畫面嗎？如果你有女朋友的話她一定會懷疑你『你的背包裡怎麼會有上百個保險套？』。」