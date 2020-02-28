NBA／比賽快攻360度爆扣 葛登分享自嘲「9分」

聯合新聞網 / 綜合報導
葛登在一次快攻中大秀360度灌籃，賽後他分享灌籃片段，並自嘲自己只得「9分」。 美聯社
葛登在一次快攻中大秀360度灌籃，賽後他分享灌籃片段，並自嘲自己只得「9分」。 美聯社

魔術昨日130:120擊敗老鷹賽事中，錯失本屆灌籃大賽冠軍的葛登（Aaron Gordon）在一次快攻中大秀360度灌籃，賽後他分享灌籃片段，並自嘲自己只得「9分」。

葛登今年明星週末灌籃大賽有備而來，前5灌皆拿下50分滿分，殊不知最後一灌跳過7呎5吋的佛爾（Tacko Fall）只拿到47分，導致1分飲恨敗給熱火的瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

賽後各界都將矛頭指向時任評審韋德（Dwyane Wade ），認為他臨時反悔只給葛登9分，才會導致後者再度錯失灌籃王頭銜，對此葛登也公開表示不會再參加灌籃大賽。

如今葛登以「9分」幽默自嘲，讓不少網友嘴角失守。有人附和：「要是韋德的話，應該會給9分。」；美影音部落客馬格魯德（Scooter Magruder）則開玩笑表示：「評審認為只值47分。」

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