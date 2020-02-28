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NBA／娛樂大麻使用爭議 KD等球員支持合法化

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特支持娛樂大麻合法化。 法新社
杜蘭特支持娛樂大麻合法化。 法新社

娛樂用大麻雖在部分國家合法化，然多數國家仍將其視為毒品，美國大部分洲線也都禁止人名使用娛樂大麻。不過如今人們也漸漸對大麻的使用改觀，MLB及NHL等職業運動聯盟已不將其視為違禁品，然NBA仍不打算放寬規定，因此在近期的訪談中，包括籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）等人就對聯盟規定提出質疑。

前巫師球員哈靈頓（Al Harrington）便於今日開第一槍。質疑球員能夠在賽前喝酒，為何聯盟卻禁止球員吸食致死率、成癮性相對低的大麻。

哈靈頓也提出，人們可能會假設球員會因吸食大麻，導致帶者不佳的精神狀況上場，但他同時反駁，在NBA這種高強度的賽場，沒有人會為此出賣自己生涯、違反紀律，況且從來沒有人有邊宿醉邊打球的情況，因此沒道理只禁大麻。

籃網球星杜蘭特也在近期支持大麻的合法化，表示應將其跟酒精咖啡因歸為同類。他強調：「隊上每個人天天都會喝咖啡，也有人賽後或時不時喝酒，我們應該用相同的角度看待大麻。我不知道為什麼大家還在吵這個，希望大麻可以盡快合法、洗刷污名，讓大眾知道大麻危害不大，反而能讓人放鬆，甚至讓大夥聚在一起。」

大麻 咖啡 毒品 酒精

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