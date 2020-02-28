NBA／今日戰績表 76人雙星缺陣哈里斯34分挺身退尼克

詹姆斯（LeBron James）因腹股溝酸痛的關係缺席今天比賽，這也是他本季第3度因傷缺陣。不過面對全聯盟戰績墊底的勇士，湖人單靠戴維斯（Anthony Davis）領軍也已經足夠了！ 上半場

2020-02-28 14:30