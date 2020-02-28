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NBA／今日戰績表 76人雙星缺陣哈里斯34分挺身退尼克

聯合新聞網 / 整理
雙星缺陣，哈里斯挺身而出擊退尼克。 美聯社
雙星缺陣，哈里斯挺身而出擊退尼克。 美聯社

NBA今日戰績表

尼克 106:115 76人

拓荒者 100:106 溜馬

國王 108:112 雷霆

湖人 116:86 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 灰狼 vs. 魔術

08:30 籃網 vs. 老鷹

08:30 黃蜂 vs. 暴龍

09:00 獨行俠 vs. 熱火 (愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

09:00 國王 vs. 灰熊

09:00 雷霆 vs. 公鹿

09:00 騎士 vs. 鵜鶘 (緯來體育台)

10:00 活塞 vs. 太陽

10:00 巫師 vs. 爵士

11:30 金塊 vs. 快艇 (愛爾達體育1台、緯來體育台)

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