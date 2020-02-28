NBA／今日戰績表 76人雙星缺陣哈里斯34分挺身退尼克
NBA今日戰績表
尼克 106:115 76人
拓荒者 100:106 溜馬
國王 108:112 雷霆
湖人 116:86 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 灰狼 vs. 魔術
08:30 籃網 vs. 老鷹
08:30 黃蜂 vs. 暴龍
09:00 獨行俠 vs. 熱火 (愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)
09:00 國王 vs. 灰熊
09:00 雷霆 vs. 公鹿
09:00 騎士 vs. 鵜鶘 (緯來體育台)
10:00 活塞 vs. 太陽
10:00 巫師 vs. 爵士
11:30 金塊 vs. 快艇 (愛爾達體育1台、緯來體育台)
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