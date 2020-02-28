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NBA／續穿8號紀念Kobe 華克：更要傳承「曼巴精神」

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
塞爾蒂克隊新「一哥」華克（Kemba Walker）決定續穿8號球衣，他說不僅是為了紀念Kobe，更是要傳承他的「曼巴精神」。 路透
塞爾蒂克隊新「一哥」華克（Kemba Walker）決定續穿8號球衣，他說不僅是為了紀念Kobe，更是要傳承他的「曼巴精神」。 路透

湖人隊傳奇球星布萊恩Kobe Bryant）在上月意外驟逝，不少身穿8或24號的NBA球員為了向他致敬，紛紛更換背號，但塞爾蒂克隊新「一哥」華克（Kemba Walker）決定續穿8號球衣，他說，穿上8號不僅是為了紀念Kobe，更是要傳承他的「曼巴精神」。

布萊恩在上個月的26日與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）等九人搭乘直升機卻發生意外，消息也震驚全世界，而在事件發生後，各界紛紛用行動向這位傳奇球星致敬，不少與布萊恩身穿同樣背號的球員都更換球衣。

不過華克沒像其他球員一樣，仍續穿8號球衣，對此他作出解釋，「這絕對是個非常特殊的號碼，你知道的，Kobe在剛進入聯盟時就是穿著這個號碼，他的逝世是個悲劇，但現在這個號碼被賦予更多意義，每一次當我踏上賽場，我都想為他付出百分百的努力。」

華克繼續說：「我想Kobe會允許我並希望我可以穿上這個號碼，我們想要繼續傳承他的遺志，讓他的名字及他所展現的精神永活在人們心中。」

Kobe 華克 布萊恩

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