兩新星曾是一時瑜亮 泰托姆成就狠甩傑克森

今年明星賽意義非凡，合計有三名2017梯選秀球員生涯首度榮膺入選，分別是該屆探花泰托姆(Jayson Tatum)、第13順位的米契爾(Donovan Mitchell)，以及第14順位的阿德巴約(Bam Adebayo)，前兩人都還是世界盃美國國家隊的球員。

這屆選秀會評價雖然沒有極為突出的怪物，算是選秀小年，不過整體素質算是平均，當時堪薩斯大學的爆炸頭傑克森(Josh Jackson)、來自杜克的泰托姆更為兩大領銜的熱門前鋒人選。兩人在U17、U19攜手代表美國皆摘下金牌，雙方的未來潛力也早就被聯盟各隊雷達給鎖定。

但進入聯盟三季以來，泰托姆的生涯發展卻是狠甩當時與之齊名的傑克森。甚至當屆狀元佛爾茲(Markelle Fultz)、榜眼鮑爾(Lonzo Ball)各自都有投籃問題、傷勢困擾，個人際遇始終不及泰托姆的順遂。泰托姆能夠在生涯第三季就入選明星賽，他的成功肯定是許多不為人知的努力去兌現而來的。

傑克森聲勢炒作過頭 態度始終不及泰托姆

2017梯選秀會前，其實傑克森的聲勢被經紀團隊炒作的比泰托姆大多了，誇張點甚至一度被捧成有成為狀元的潛在可能。塞爾蒂克總管安吉當年尋求向下交易手握第三順位籤，曾經鎖定傑克森，對他有高度興趣，邀請他前來試訓爾後卻被傑克森經紀團隊給拒絕。

傑克森反倒待在沙加緬度邀請各隊前往觀察他的試訓，最後仍面片通知綠衫軍取消試訓。 兩次試訓未能成行，讓安吉對傑克森的印象大打折扣。經紀團隊雖然將傑克森的身價炒得火熱，天賦被捧成該屆前三，但貌似耍架子的操作，最後也沒讓傑克森撈到甚麼好處。

反觀泰托姆還為綠衫軍試訓兩次，展現出相當積極的態度。他有著不俗的臂展，也有不錯的籃板保護能力，還有能夠從得分後衛打到大前鋒的多功能性，以及他的職業精神，期望能拿出最佳表現給球團看，兩者態度相較之下的差距不言可喻。

傑克森(右)在選秀前沒有把握試訓的機會，錯失給塞爾蒂克高層好印象的大好機會，結果被太陽選中後沒有良好的成長與競爭環境，發展遠不如泰托姆。 歐新社資料照片

傑克森守優於攻 受限成角色球員

傑克森當年的球探報告指出他是名體能勁爆守優於攻的球員，他有非常優異的防守判斷力，及協防所遍及的範圍，甚至比他個人單防還要出色。當年夏季聯賽也確實展現出問鼎最佳新人的氣勢，其全能表現讓人不禁期待他在太陽未來的發展。只可惜，那短暫的強勢開頭並未讓他在真正接受聯盟強度後還得以發揮。

他最大的弱項在於進攻端，投籃出手點太低，容易被封阻，不斷的修正調整姿勢，讓他無法在進攻端保持穩定的效率輸出。 其切入的技巧、節奏變化不足，太過仰賴第一步的爆發力，當碰上聯盟高強度的防守之後，更是無法像在夏季聯賽般的揮灑自如，在太陽陣中逐漸成為單一功能性的防守組，漸漸失去舞台。

傑克森在太陽的兩年場均25.3分鐘，只繳出12.3分、4.5籃板、1.9助攻成績，投籃命中率41.5%，三分球命中率29.4%，整體看上去並不相符被預期該有的天賦。加上謠傳他態度不佳，場外惹麻煩等等，讓他雖然擁有絕佳身體素質，但球技與聲勢卻直直滑落。即便新人年曾入選新人第二隊的他，卻只在太陽待了兩季就被宣告不在球團未來藍圖而交易至灰熊。

傑克森(右)在太陽才打了兩季就被放棄，除了球技退步外，態度可能也是問題。 美聯社

泰托姆進攻端即戰力 每年都在進化

反觀安吉當時選擇了球探報告評為天花板較低，但完成度高的泰托姆做為探花，如今看來綠衫軍真的押對寶。泰托姆當年除了無球跑動進攻是他的弱項之外，他的優勢在於他擁有多樣化的攻擊手段，其成熟度凌駕於同屆待選球員之上。 他能夠中距離後撤步跳投，背框翻身跳投，也有相當細膩的持球能力，自己能夠創造進攻空間，單打技巧老練。

在碰上聯盟正規強度的防守等級之後，泰托姆不僅在進攻端還得以發揮之外，他其實不停鍛鍊身體強度，增加防守、保護籃板的意識、卡位等等也下了許多功夫。

泰托姆每年都在進化，面對大場面絲毫不畏懼，新人年首嚐季後賽滋味，19場出賽中繳出18.5分、4.4、籃板2.7助攻、1.2抄截。本季例行賽也從上季單場15.7分、6籃板2.1、助攻、1.1抄截，一舉大躍進至23.3分、7籃板2.9、助攻1.3抄截，三分球命中率39.8%，成為綠衫軍攻堅主力箭頭。

明星賽後他的狀態更是火燙，日前客場面對湖人狂砍平生涯最高的41分，挑戰拓荒者又投進生涯最多的8記三分球，全場獨拿36分，背靠背征戰鹽湖城，再飆33分。他在場上更加沉著，不僅在進攻端的華麗之外，攻守兩端臨場解讀比賽的智慧都有所提升，造就他本季大幅成長的關鍵。

泰托姆(右)除了三分球神準之外，還有比美吉諾比里絕技的神奇步法，與隊友合作擋拆後變換節奏，一次或兩次換手運球切入，連詹皇都照吃不誤。 美聯社

相較於傑克森，過去曾是相提並論的兩人，在今年球季一個是已經成為入選全明星賽的新科球星，另一個則是從灰熊發展聯盟力拼回來，尋求固定輪值出賽的替補，當年意氣風發的傑克森顯得相形落寞。

傑克森被召回灰熊陣中後，平均出賽19.9分鐘，11場的內容有著8.4分、4.1籃板，命中率42%。傑克森要改變，放下過去的心態，重新學習，他其實開始出現不錯的空手切，接球之後也懂得更有耐心，善用假動作再帶一步尋找跳投或切入機會，代表作是一週內連續三場得分上雙，對上湖人12投9中，全場20分3籃板。

現階段要追上泰托姆的成就太難，即便傑克森被定位成角色球員，也要努力奮戰每一球，才有機會在年輕、人才輩出的灰熊陣中掙得穩定上場空間，才有可能在這殘酷的聯盟中生存下來。

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