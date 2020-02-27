NBA／為偶像抱屈 灰熊菜鳥：衛少該有更多球迷

火箭隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天碰灰熊隊繳出33分、9籃板、8助攻和4抄截的全能數據，率隊以140：112大勝，還引出「小粉絲」，灰熊隊菜鳥莫蘭特（Ja Morant）透露孩提時最喜歡的球員就是「衛少」，甚至為他抱不平，認為偶像該有更多球迷。

今天首度和偶像對陣前，莫蘭特提到，衛斯特布魯克該受到更高尊重，不論是過去幾季繳出平均「大三元」，或是本季表現，「大家把他的表現視為理所當然。」他透露，自己非常欣賞衛斯特布魯克不是外界影響，能夠完全掌控自己事業、認真打球。

身為2016到17球季的聯盟MVP，衛斯特布魯克的確很「做自己」，他說：「我真的不在乎別人怎麼看我的比賽，我很感謝像（莫蘭特）這樣的人，但只要我OK，也很滿意自己檯面上的表現，我會繼續用表現去打臉每個人。」

先前兩次火箭和灰熊對戰，「衛少」都沒上陣，今天是莫蘭特第一次和偶像過招，灰熊菜鳥繳出12分、9助攻成績，衛斯特布魯克則是延續近期的火熱手感；他近25場比賽場均成績是31.8分、7.8籃板和7.1助攻，且命中率高達5成02。

衛斯特布魯克的好表現讓「MVP搭檔」哈登（James Harden）都讚嘆，「大鬍子」說：「他帶給球賽的興奮感，我不知道聯盟還有哪個球員能有這樣的強度，而且是真的要很多技巧。」