NBA／為偶像抱屈 灰熊菜鳥：衛少該有更多球迷
火箭隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天碰灰熊隊繳出33分、9籃板、8助攻和4抄截的全能數據，率隊以140：112大勝，還引出「小粉絲」，灰熊隊菜鳥莫蘭特（Ja Morant）透露孩提時最喜歡的球員就是「衛少」，甚至為他抱不平，認為偶像該有更多球迷。
今天首度和偶像對陣前，莫蘭特提到，衛斯特布魯克該受到更高尊重，不論是過去幾季繳出平均「大三元」，或是本季表現，「大家把他的表現視為理所當然。」他透露，自己非常欣賞衛斯特布魯克不是外界影響，能夠完全掌控自己事業、認真打球。
身為2016到17球季的聯盟MVP，衛斯特布魯克的確很「做自己」，他說：「我真的不在乎別人怎麼看我的比賽，我很感謝像（莫蘭特）這樣的人，但只要我OK，也很滿意自己檯面上的表現，我會繼續用表現去打臉每個人。」
先前兩次火箭和灰熊對戰，「衛少」都沒上陣，今天是莫蘭特第一次和偶像過招，灰熊菜鳥繳出12分、9助攻成績，衛斯特布魯克則是延續近期的火熱手感；他近25場比賽場均成績是31.8分、7.8籃板和7.1助攻，且命中率高達5成02。
衛斯特布魯克的好表現讓「MVP搭檔」哈登（James Harden）都讚嘆，「大鬍子」說：「他帶給球賽的興奮感，我不知道聯盟還有哪個球員能有這樣的強度，而且是真的要很多技巧。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言