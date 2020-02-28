柯瑞傷癒王者歸來 連場好戲能喚回球迷熱情？

「咖哩小子」柯瑞因左手掌第二指骨折傷停超過4個月，預定3月2日主場對巫師復出，勇士目前12勝46敗聯盟戰績倒數第一，早就無緣季後賽。咖哩復出，還能有什麼看球焦點和迷人魅力？

勇士還剩下24場例行賽，柯瑞復出健康出賽，他最多可以打22場例行賽，22場比賽中有14場是季後賽對手。NBA今年賽季打完三分之二賽季，除了湖人、詹姆斯是收視和球迷第一焦點，小牛唐西奇神奇表演和鵜鶘狀元威廉森復出，是另外兩個爆點，其他還真沒有能創造聲勢和收視話題。

暴龍出奇強韌，公鹿無堅不摧，塞爾蒂克打出比陣容天賦更好表現，快艇和火箭也都擁有接近完美、豪華、球星陣容，但NBA今年球季收視和聲勢普遍下滑。2020年1月美國體育商業日報統計，ESPN今年球季上季同期收視率下滑20%，TNT電視下滑23%。

每天不是看詹皇(右)就是字母哥(左)，本季很多球迷已經看膩了，餐餐吃大魚大肉怎能不懷念咖哩的美味？ 歐新社資料照片

儘管NBA社群關注度和總體收入都增加，但電視收視普遍下滑至少兩成卻是事實，年輕族群不再習慣看傳統電視，社群媒體強勢入侵全球生活至為關鍵。另外就是NBA失去最重要焦點，過去五年它視收視王牌和媒體聚焦人物柯瑞傷停，無敵勇士五年輝煌畫下句點，讓更多球迷失去看球動力和關注動機。

號稱「宇宙勇」的勇士還沒有回歸，但柯瑞把個人魅力、比賽風格和三分球瘋狂帶回到NBA，勇士的比賽焦點和「咖哩」個人魅力，會讓剩下22場例行賽找回更高關注力和收視效果。

NBA其他29隊還會瘋狂提前包夾柯瑞嗎？柯瑞是不是還有那麼神奇，他的三分球、帶動性和攻擊力、創造力，是否依舊？勇士在柯瑞健康歸隊後，能不能煥然一新，成為一支更有競爭力球隊？所有關於咖哩小子的一切都能讓勇士迷和咖哩粉重新回到電視機前，在社群、媒體上更多關注勇士戰況和柯瑞表現。

柯瑞(右)還有過去神人級的身手嗎？他到底恢復了多少？球迷迫切想知道這些問題的答案。 歐新社資料照片

除了詹姆斯、威廉森、唐西奇，NBA已經沒有更能吸睛和聚焦的球星，柯瑞在剩下22場例行賽，勇士早就無緣季後賽情況下歸隊，看的純粹樂趣和欣賞柯瑞表現，會是四月中季後賽前NBA最重要賣點。甚至可能會比季後賽老八卡位戰、割喉戰還要更加吸引人。

過去五年用不可思議投籃能力改變聯盟防守區塊、習慣、戰術和防守對位要求的柯瑞回來，如果其他各隊不再對柯瑞進行提早包夾、圍堵，柯瑞和勇士的比賽將會更具觀賞性和爆發力。勇士也將因為柯瑞歸隊帶來的牽制力和帶動性，成為一支更大不同球隊，他們或許能攪局，扮演奇兵，讓許多季後賽球隊出糗。

勇士本季爛到極點，幾乎是人盡可欺，勝率快要跌破2成了。不過沒關係，柯瑞回來後將一隊一隊的討回顏面。 歐新社

季中勇士從灰狼交易得到的前鋒維金斯，跟柯瑞搭檔會爆出什麼火花？勇士積極培養的新人前鋒帕斯柯爾和愈打愈好中前鋒克里斯，在柯瑞協助下，會產生多大化學反應，這一切都讓球迷非常期待。

「咖哩」傷癒歸來，NBA比賽和例行賽將會增加更多看球焦點和樂趣，這是咖哩的魅力，也是整季只能圍繞湖人、詹姆斯、唐西奇，最近一個月關注威廉森的NBA，季末拉尾盤最重要激情元素。如果你已經對詹姆斯輾壓式進攻麻痺，如果你對唐西奇大三元和火箭五小瘋狂感到無聊，如果你還被威廉森驚人爆發力和彈跳、力量給嚇到，那麼柯瑞即將帶來回的表現和娛樂肯定更加吸引人。

柯瑞還是NBA看板人物和票房、收視王牌，只要他健康回來，不包夾，不針對他的投籃進行圍堵，NBA接下來的比賽會充滿樂趣。