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NBA／安比德肩傷退場 霍福特憂心：球隊影響大

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
談到安比德(中)只打不到8分鐘就傷退，隊友霍福特坦言對球隊影響非常大。 美聯社
談到安比德(中)只打不到8分鐘就傷退，隊友霍福特坦言對球隊影響非常大。 美聯社

76人隊今天作客克里夫蘭，球隊不止以94：108吞下敗仗外，主將安比德（Joel Embiid）更僅上場不到8分鐘就因傷退賽，目前還無法確認傷勢情況；談到安比德的傷退，霍福特（Al Horford）坦言對球隊影響非常大。

安比德在今天的比賽中不慎扭傷左肩，只打了7分36秒就被迫退場，之後宣布不再回歸，球隊也在少了一大主力的情況下，首節打完就陷入11分的落後，儘管第四節一度追到5分差，反撲仍功虧一簣。

賽後安比德受訪時，談到自身傷勢僅表示，將在明天接受核磁共振檢查，而主帥布朗（Brett Brown）也說他並不確定安比德的傷勢狀況，「只能等候醫療團隊的訊息，我現在真的不確定。」

近期76人受到傷病困擾，日前西蒙斯Ben Simmons）因背傷高掛免戰牌後，今天安比德又提前退場且目前傷勢狀況不明，恐讓球隊陷入危機。

今天拿下10分、5籃板、5助攻的霍福特説：「這對我們產生了巨大影響，很顯然的，我們的戰術計畫始終是圍繞著這兩人，現在我們必須要想辦法制定新的比賽計畫，必須要找到解決問題的方法。」

76人 西蒙斯 Ben Simmons

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