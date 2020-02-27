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NBA／灰狼「喬丹」演雙向合約驚奇 關鍵上籃滅熱火

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
明尼蘇達灰狼菜鳥後衛喬丹．麥勞夫林於第四節最後8.5秒完成撲滅熱火的關鍵上籃，幫助灰狼以129：126險勝熱火。 美聯社
明尼蘇達灰狼菜鳥後衛喬丹．麥勞夫林於第四節最後8.5秒完成撲滅熱火的關鍵上籃，幫助灰狼以129：126險勝熱火。 美聯社

儘管職業生涯的首個賽季都在發展聯盟度過，明尼蘇達灰狼菜鳥後衛喬丹．麥勞夫林（Jordan McLaughlin）仍把握住機會展現能力，今天出戰邁阿密熱火的比賽中，他於第四節最後8.5秒完成撲滅熱火的關鍵上籃，幫助灰狼以129：126獲勝，中止五連敗。

畢業於南加州大學的麥勞夫林，去年挑戰NBA選秀落選後，一度代表籃網參加夏季聯賽，並且獲得訓練營合約，不過仍在開季前遭到釋出，並且與發展聯盟球隊長島籃網簽約，度過生涯第一個職業賽季。

去年七月麥勞夫林則是獲得灰狼提供的雙向合約，並且逐步站穩在灰狼板凳席上的地位，尤其是在灰狼季中交易來羅素（D'Angelo Russell）後，在羅素必須「定期保養」的情況下，麥勞夫林也獲得穩定的上場時間，還在本月出戰快艇的比賽中拿下24分11助攻，成為灰狼中止13連敗的關鍵人物之一。

今天麥勞夫林則是在一次扮演灰狼止敗關鍵，他在比賽最後三分鐘挺身而出，先是投進一記三分球幫助灰狼縮小落後差距，更在最後8.5秒擺脫阿德巴約（Bam Adebayo）的防守在籃下放進超前分，幫助灰狼終場以三分差距險勝熱火。

麥勞夫林拿下灰狼板凳球員最高的13分外帶5助攻，對於本賽季在灰狼獲得重用，他在賽前受訪時說：「這個聯盟充滿了機會，不過最重要的是，當你獲得機會時必須要把握時機，這就是我一直在做的，我很感激自己有這樣的機會，我將會繼續努力。」

依照NBA雙向合約規定，該名球員只能與球隊一同度過45天，其中包括練球日，這也讓麥勞夫林幾乎沒有太多與灰狼球員磨合的機會，他說：「我真得很努力，並且會向大家證明我屬於這個聯盟，只要繼續努力，並相信自己，我就能有很好的發揮。」

灰狼 熱火 羅素

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