NBA／威廉森贈全隊名牌耳機 英格倫：這對他是小意思

紐奧良鵜鶘超級新秀威廉森（Zion Williamson），今年傷癒復出後不但在球場上打出未來之星的氣勢，在球場外也逐漸展露領袖氣質，近日他就向知名品牌下訂了特製款藍牙耳機，贈送給全隊當作狂歡節禮物。

雖然在NBA中有不少球星送耳機、手機給全隊的例子，包括今年明星賽期間詹姆斯（LeBron James）就送給了他所屬球隊球員一份耳機大禮包，而已逝湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）也有贈送隊友名錶、電腦的故事，不過卻鮮少有剛進聯盟的菜鳥做過這件事。

而在近日威廉森就以慶祝狂歡節為由，贈送了全隊特製藍牙耳機，每年二、三月間，正好是紐奧良最有人氣的狂歡節，在當地將會舉行嘉年華式的紀念活動，並且以紫色、綠色和黃色作為活動主要配色，這三色分別代表了公正、權利和信仰，而威廉森贈送給隊友的耳機盒就是由這三色組成，別具意義。

威廉森訂製的特製款藍牙耳機。 截圖自威廉森推特

這一份禮物也讓鵜鶘隊友們感到相當驚喜，其中明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）就開玩笑說：「這肯定是個驚喜，不過對他來說這只是小意思，他現在正在賺進1億5000萬美元。認真的說，真的很酷，因為我們團隊中的年輕球員關係很緊密，類似這樣的事情，會讓我們變得更加親近。」

威廉森則是表示，這份禮物只是他向隊友展現友誼的一種表現方式，「我只是覺得大家應該會認為這是不錯的禮物，我很高興大家都很喜歡。這對我來說很重要，因為我的隊友很喜歡，我希望他們帶著這副耳機，我只是想要為他們做一些特別的事情。」

根據美國媒體統計，威廉森光是在新秀賽季收入就超過1000萬美元，其中包括與運動品牌簽下七年價值7500萬美元（約台幣23億元）的代言合約，不過不論收入多寡，威廉森的心意也已確實傳達到隊友手中。