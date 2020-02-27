換穿勇士球衣 維金斯還是沒起色

在經過交易之後，目前躺在西區最後兩名的灰狼及勇士互換了陣中的年輕球星，轉隊之後，這兩隊打了11場比賽，只有灰狼在羅素沒打時搶下一勝，轉隊效應還沒顯現。而季初短暫復活的維金斯，在沈寂上半季之後，一度將轉隊視為其個人的改變契機，不過目前看來還是沒有太大的起色。

有一說認為維金斯來到勇士之後，他個人將會有脫胎換骨的表現，總算有機會打出應有的狀元數據，會這麼說是因為他在隊上的角色將就此改變。

維金斯(中)被總教練柯爾看好是勇士需要的球員，在新的作戰體系之下，他將會有脫胎換骨的表現嗎？ 美聯社

之前灰狼教練團老是要他扮演全能小前鋒，不只自己要拿分，主動創造得分機會，還得為隊友拉出得分空間，利用傳球及切入等手段幫助全隊拉昇進攻火力。但到了勇士之後，維金斯只單純扮演得分手的角色，他的位置也被調到得分後衛，只要取得團隊跑動配合後的空檔，維金斯就是拿球出手，專注在得分之上。這樣的調整，被視為能夠徹底解放他的進攻天賦和能量。

一開始好像也真的是照著劇本走，在換穿勇士球衣的前四場比賽，維金斯場均有22.8分，分數沒有拉高太多，但效率明顯提升。不只整體命中率逼近六成，在適應勇士無球跑動體系之後，他三分球出手比例拉高，命中率也超過五成。維金斯自己也似乎對於新角色感到滿意，雖然球隊還是贏不了球，但也沒有人把責任怪在他身上。

其實維金斯從1月11日開始，個人已經在兩支球隊歷經18連敗，最近一波傷停復出，21場比賽中也只嚐過2次贏球的滋味。這中間他的得分全是雙位數，這其實也是他本季的基本盤，因為他已經連續46場出賽拿下雙位數得分。由此看來，無論戰績多慘，維金斯的得分狀況仍在高檔，這也讓他的市場評價未見提升。

更糟糕的是，維金斯在最近一次出賽中紀錄破功，2月23日對鵜鶘時只拿下8分，本季得分首次未能上雙。而這場比賽之後，維金斯還傳出腿部傷勢，雖然狀似輕微，但下場比賽能否出戰存疑。也就在此刻，市場還傳出勇士有意拿維金斯加選秀權，向公鹿交換安戴托昆波的消息，進一步斲傷了維金斯的市場評價。

這樣的傳言目前也沒多少人當真，畢竟安戴托昆波的超人表現，眼見就將要帶領球隊挑戰勇士的73勝，揮軍總冠軍賽並且連莊MVP，勇士用這樣的交易條件去換根本不可能。只不過因為傳言的關係，維金斯突然被人放上這樣的比較天平，懸殊的結果只是再度貶低他的評價。

用字母哥換維金斯？這個交易的可能性實在讓人覺得不可思議。 美聯社

回想維金斯的生涯發展曲線，可說是開高走低。當年進入聯盟之前曾經掛上種種響亮的名號，一度甚至有詹姆斯接班人的氣勢。而維金斯頂著狀元之姿降臨灰狼，在拿下新人王之後就被球團認定為重建基石，提前奉上大約鎖人。結果眾人期待的無限潛力就此不見蹤影，生涯數據只有得分能看(19.8分)，其他層面無論是有形的攻守效率，還是無形的帶隊能力及領導氣質，維金斯的表現都是急速下滑。不只長待谷底，本季開打前，維金斯的評價居然還跌出全聯盟前一百名。

也許是受到刺激，維金斯在這一個球季終於在季初打出復活般的表現。在前20場比賽中，維金斯個人不只進一步衝高了得分能量，還改善了得分效率，無論助攻、籃板甚至封阻都衝上生涯頂點，就連一向為人詬病的防守也有改善，更一舉拉抬球隊戰績。灰狼開季三連勝，一度7勝4敗強勢搶佔前段班位置。不料才開心沒多久，一切又故態復萌，灰狼一路往下跌，球團也認賠殺出，把他交易到勇士。

維金斯季初曾經在5場比賽中出現4次30分以上的得分，另一場也得了25分，但隨後就像溜滑梯一樣，本季也就只有這麼一段美好的光景。 美聯社

這一個球季，目前看來就像是他六年生涯的迷你濃縮版：一開始好的嚇死人，緊接著的衰退幾乎是判若兩人，然後短暫地露出改變的曙光，結果又陷入漫長的黑暗。究竟接下來的球季，維金斯的進攻角色被勇士球團單純化之後，他能否藉此解放過往太多的期待、要求及壓力，兌現他應有的實力？

如果維金斯能保持健康，加上柯瑞如期在三月初歸隊，那答案將是肯定的。有了柯瑞在陣的勇士，無論是團隊運轉效率，球員輪轉速度，空檔及出手機會都會增加，維金斯更有機會在這樣的環境下發揮其得分能力。只是在那之前，維金斯恐怕還得經歷一段陣痛期，勇士也還不會因為他的加入而有太大的改變，一切還是只能等待。