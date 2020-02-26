UBA／孫永成26分代表作 健行4連勝獨走

自美返台後右肩動刀休息8個月，孫永成本季加盟健行，預賽最後一場才上場小試身手，未料八強複賽首戰又左大腿拉傷，讓他直呼「傻眼」，所幸傷勢不嚴重，26日面對義守，他替補上陣攻下26分，攜手轟下29分的謝亞軒，108：94擊敗義守笑納四連勝。

「大腿拉傷當下想說完了，才復出又受傷，幸好防護員當下有說是輕微。」孫永成美國返台後右肩動刀，養傷期間只能勤跑體能，讓他從100公斤受到現在90公斤，也恢復過往彈跳能力。

孫永成坦言「心理」才是最難過的關卡，搶籃板、投三分球都有陰影，怕受傷再重演，「防護員也一直給我心理建設，跟我說『你已經好了』，不斷說服自己是健康的。」

被主帥劉孟竹說打出UBA生涯代表作，孫永成也有一吐怨氣同感，「教練前役就要我做好準備，需要我突破切入。今天也感覺隊友刻意餵球給我。」