NBA／難忘季後賽落敗之仇 字母哥：刻骨銘心

去年東區決賽第六戰在多倫多敗給暴龍隊，公鹿隊「一哥」安戴托昆波（ Giannis Antetokounmpo）至今難忘懷，今日他19分、19籃板領軍108：97擊敗暴龍隊，他坦言輸球記憶仍烙印腦海，但無疑是他拚勝動力。

公鹿隊去年東區決賽帶著兩勝造訪加拿大，自此後戰況丕變，讓暴龍隊連拿3勝率先聽牌，背水一戰的公鹿隊第六戰作客多倫多，94：100吞敗，系列戰遭暴龍輸二贏四逆轉，無緣總決賽。

「你不會忘記上一回在這裡打球的時刻，曾有過的感覺。」安戴托昆波此役另繳8助攻表現、3阻攻，「那絕對是刻骨銘心。」

暴龍隊上半場一度取得12分領先，包括阿努諾比（OG Anunoby）第二節倒數3分鐘賞給「字母哥」火鍋，但公鹿隊回敬11：1攻勢，中場反超比分。

暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）坦言今日攻勢不順，羅瑞（ Kyle Lowry）找不到外線準星7投1中，伊巴卡（Serge Ibaka）此役手感冰冷，三分線上10投僅1中，他先前連續21場有好表現，「但你總是會碰到這一天，碰巧今天不是他的日子。」

暴龍隊場邊「最佳第六人」德瑞克（Drake）場邊頻噴垃圾話，安戴托昆波毫不介意，「這是好事，代表他在意我，但我其實並不在意他。我到這裡就是要贏得比賽，幫助我的球隊贏球。」