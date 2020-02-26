聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／難忘季後賽落敗之仇 字母哥：刻骨銘心
去年東區決賽第六戰在多倫多敗給暴龍隊，公鹿隊「一哥」安戴托昆波（ Giannis Antetokounmpo）至今難忘懷，今日他19分、19籃板領軍108：97擊敗暴龍隊，他坦言輸球記憶仍烙印腦海，但無疑是他拚勝動力。
公鹿隊去年東區決賽帶著兩勝造訪加拿大，自此後戰況丕變，讓暴龍隊連拿3勝率先聽牌，背水一戰的公鹿隊第六戰作客多倫多，94：100吞敗，系列戰遭暴龍輸二贏四逆轉，無緣總決賽。
「你不會忘記上一回在這裡打球的時刻，曾有過的感覺。」安戴托昆波此役另繳8助攻表現、3阻攻，「那絕對是刻骨銘心。」
暴龍隊上半場一度取得12分領先，包括阿努諾比（OG Anunoby）第二節倒數3分鐘賞給「字母哥」火鍋，但公鹿隊回敬11：1攻勢，中場反超比分。
暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）坦言今日攻勢不順，羅瑞（ Kyle Lowry）找不到外線準星7投1中，伊巴卡（Serge Ibaka）此役手感冰冷，三分線上10投僅1中，他先前連續21場有好表現，「但你總是會碰到這一天，碰巧今天不是他的日子。」
暴龍隊場邊「最佳第六人」德瑞克（Drake）場邊頻噴垃圾話，安戴托昆波毫不介意，「這是好事，代表他在意我，但我其實並不在意他。我到這裡就是要贏得比賽，幫助我的球隊贏球。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言