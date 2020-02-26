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NBA／20歲前連9場20+ 威廉森追平甜瓜並列第一

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
威廉森繳出全隊次佳的29分、6籃板，在20歲前連續九場比賽單場得分至少20分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第一。 美聯社
威廉森繳出全隊次佳的29分、6籃板，在20歲前連續九場比賽單場得分至少20分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第一。 美聯社

鵜鶘隊今天作客洛杉磯以109：118不敵湖人隊，不過年僅19歲的狀元郎威廉森（Zion Williamson）表現持續亮眼，繳出全隊次佳的29分、6籃板，在20歲前連續九場比賽單場得分至少20分，追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列史上第一。

威廉森此役18投僅8中，不過他單場罰球19罰13中，得分僅次英格倫（Brandon Ingram）的34分，不過兩人亮眼表現都被「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出本季新高的40分、8籃板、6助攻。

根據美國媒體《ESPN Stats & Info》統計，威廉森從2月1日對戰灰熊隊起，連續九場比賽都得到至少20分，也追平安東尼在20歲前連續得分紀錄，並列史上第一。

威廉森之前因傷缺賽，今天也是兩位前後狀元郎首次同場競技，最終由35歲的詹姆斯勝出，但「詹皇」也不吝嗇的給予小老弟讚美，「他真的很特別，每一場比賽都是他進步且提升自己的機會。」

詹姆斯說：「今天的比賽就像是場高強度的田徑比賽，身體對抗非常激烈，但這個孩子依舊表現出眾，他真的非常特別。」

威廉森 詹姆斯 安東尼

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