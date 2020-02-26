NBA／今日戰績表 字母哥率公鹿宰衛冕軍暴龍

前一場在華盛頓遭到主場球隊頑強抵抗、一路殺到延長賽才艱辛取勝的公鹿，今天背靠背比賽趕往多倫多作客。儘管舟車勞頓，但公鹿靠著第三節的攻守壓制，逐漸拉開比分，最終以108比97拿下勝利。 公鹿取得4

2020-02-26 12:05