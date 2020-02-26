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NBA／今日戰績表 字母哥率公鹿宰衛冕軍暴龍

聯合新聞網 / 整理
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(34號)得分、籃板雙19，率隊擊敗衛冕軍暴龍。 路透
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(34號)得分、籃板雙19，率隊擊敗衛冕軍暴龍。 路透

NBA今日戰績表

黃蜂 80:119 溜馬

公鹿 108:97 暴龍

雷霆 124:122 公牛

活塞 98:115 金塊

鵜鶘 109:118 湖人

塞爾蒂克 118:106 拓荒者

國王 112:94 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 尼克 vs. 黃蜂

08:00 76人 vs. 騎士

08:00 籃網 vs. 巫師

08:30 魔術 vs. 老鷹

08:30 灰狼 vs. 熱火

09:00 灰熊 vs. 火箭

09:30 獨行俠 vs. 馬刺(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

10:00 快艇 vs. 太陽(緯來體育台)

11:30 塞爾蒂克 vs. 爵士

NBA戰績排行

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