NBA／今日戰績表 字母哥率公鹿宰衛冕軍暴龍
NBA今日戰績表
黃蜂 80:119 溜馬
公鹿 108:97 暴龍
雷霆 124:122 公牛
活塞 98:115 金塊
鵜鶘 109:118 湖人
塞爾蒂克 118:106 拓荒者
國王 112:94 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 尼克 vs. 黃蜂
08:00 76人 vs. 騎士
08:00 籃網 vs. 巫師
08:30 魔術 vs. 老鷹
08:30 灰狼 vs. 熱火
09:00 灰熊 vs. 火箭
09:30 獨行俠 vs. 馬刺(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
10:00 快艇 vs. 太陽(緯來體育台)
11:30 塞爾蒂克 vs. 爵士
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