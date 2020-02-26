NBA／秀夫婦性感照放閃 柯瑞一柱擎天：愛妳

金州勇士隊傷兵主將柯瑞（Stephen Curry）2月16日公開他的情人節度假的照片，其中一張引起粉絲與整個NBA球壇注意，因為那張照片大秀他與老婆性感放閃。

31歲的柯瑞與小他一歲的妻子阿耶莎 (Ayesha)，去墨西哥旅遊勝地卡波聖路卡斯 (Cabo San Lucas)過情人節，沒帶小孩做「電燈炮」。他們划獨木舟、看鯨魚、打高爾夫球、唱歌，盡情享受兩人世界。那張性感照片顯示柯瑞抱起阿耶莎，她用雙腿纏他，還舔他的額頭。柯瑞低頭看阿耶莎胸部，似有「生理反應」。

柯瑞的IG網站貼文叫阿耶莎是「我的唯一」（my one and only），並祝她情人節快樂。讚她符合所有美好形容詞，而且超過，又說「愛妳！」。不少NBA球員的反應是，兩人結婚九年，已有三個孩子。仍然像情人那樣約會，真是難得。

阿耶莎在自己的IG網頁也甜蜜回應，不過在柯瑞網頁留言「嬌嗔」，埋怨柯瑞應該修一下圖再公開，「不過我還是愛你」。她在自己網頁的情人節感言比老公更「肉麻」，用大寫字體說「我愛你，不需再多說」。然後還是說了一大堆，包括「你是我的一切」。又說能夠每天與老公一起呼吸，真是三生有幸。