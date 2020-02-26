NBA／在自己空間度過布萊恩追悼會 詹姆斯盼繼續前行

前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的追悼會在昨天舉行，不少退役與現役球星都到場緬懷，不過卻遲遲未見到現任湖人一哥詹姆斯（LeBron Jamse）的身影，在今天被問及此事時，詹姆斯拒絕回答是否到場，不過他也強調，將會繼承布萊恩所留下的精神。

昨天舉行的布萊恩追悼儀式，包括戴維斯（Anthony Davis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等人都到場致意，不過轉播畫面卻遲遲未拍攝到詹姆斯的身影，而根據詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）的說法，詹姆斯在「屬於自己的空間」，度過了這場追思會，但並未證實詹姆斯是否在史坦波中心內。

而詹姆斯在被問及此事時，則是將話鋒轉向布萊恩遺孀凡妮莎的致詞，「我尊重你的問題，但這真的是非常激動的一天，不論是對我、我家人還是所有參與的人來說，這都是非常艱難的一天。我只想說一件事，那就是凡妮莎有多麽堅強、大膽，她以她的方式站在那裡發表演說，我真心讚揚她。」

詹姆斯強調自己的心將與布萊恩的家人同在，包括他的三名女兒、妻子、父母和兄弟姊妹，「這是一場追思儀式，但卻是很艱難的一天，不過在今天晚上以後，如果我們都能繼續向前走，將會是很棒的事情。」

詹姆斯也談到了昨天讓所有與會人悲喜交加的喬丹（Michael Jordan）致詞，他強調布萊恩與喬丹確實一直保持著特殊的關係，這一點都不讓他感到訝異，「從一開始，布萊恩就一直將喬丹視為老大哥，從他們第一次在芝加哥交手開始，大家就已經知道這件事。」