NBA／球迷噓聲變歡呼 安比德：樂在其中

76人隊球星安比德（Joel Embiid）25日對老鷹隻手遮天，光是第4節就攻下比老鷹單節20分還高的22分，在西蒙斯（Ben Simmons）缺陣之際寫下49分生涯最佳代表作，近期手感火燙，讓他直呼有種找回以前享受比賽的感覺。

明星賽後安比德猶如脫胎換骨，21日對籃網攻下39分、16籃板，率隊延長賽勝出，前役不敵公鹿隊後，今日再拿老鷹開刀，終場前32.2秒飆進三分球後，手放在耳側，豎起耳朵享受球迷如雷歡呼。

「我說過我要再次樂在其中。」安比德表示享受比賽有很多形式，「我不一定是要臉上掛著微笑或大笑，也可以是盡情主宰比賽。而今晚就是其中之一。」

安比德說：「有時候我寧願當個沉默殺手，但這種感覺也很棒，最重要的是，我們從輸給公鹿隊中振作，拿下勝利。」

前陣子因「噓聲」手勢，在社群媒體遭球迷圍剿的安比德，終於重溫主場球迷的熱情，此役讓他感覺就像回到從前，與球迷們互動，「他們對我或許會報以噓聲，但這仍是愛的表現。自從我來到費城，我們就擁有非常深厚的連結。」