快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／球迷噓聲變歡呼 安比德：樂在其中

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
安比德擺出姿勢。 美聯社
安比德擺出姿勢。 美聯社

76人隊球星安比德（Joel Embiid）25日對老鷹隻手遮天，光是第4節就攻下比老鷹單節20分還高的22分，在西蒙斯（Ben Simmons）缺陣之際寫下49分生涯最佳代表作，近期手感火燙，讓他直呼有種找回以前享受比賽的感覺。

明星賽後安比德猶如脫胎換骨，21日對籃網攻下39分、16籃板，率隊延長賽勝出，前役不敵公鹿隊後，今日再拿老鷹開刀，終場前32.2秒飆進三分球後，手放在耳側，豎起耳朵享受球迷如雷歡呼。

「我說過我要再次樂在其中。」安比德表示享受比賽有很多形式，「我不一定是要臉上掛著微笑或大笑，也可以是盡情主宰比賽。而今晚就是其中之一。」

安比德說：「有時候我寧願當個沉默殺手，但這種感覺也很棒，最重要的是，我們從輸給公鹿隊中振作，拿下勝利。」

前陣子因「噓聲」手勢，在社群媒體遭球迷圍剿的安比德，終於重溫主場球迷的熱情，此役讓他感覺就像回到從前，與球迷們互動，「他們對我或許會報以噓聲，但這仍是愛的表現。自從我來到費城，我們就擁有非常深厚的連結。」

老鷹 公鹿 76人

延伸閱讀

NBA／末節飆22分擒老鷹 安比德刷新生涯最高得分

西蒙斯甫復出又傷退 公鹿21分大勝76人

NBA／取39分加時退籃網 安比德自詡全球最佳球員

安比德39分16籃板領軍 76人延長賽驚險破網

相關新聞

詹皇愛封「年輕國王」 四大好手誰領風騷？

當今NBA還是湖人詹姆斯統治時代，勇士柯瑞和快艇雷納德兩人齊分天下，正在崛起的公鹿「字母哥」展現非凡天賦和驚人統治力。但字母哥還沒有登上總冠軍舞台，也尚未君臨天下證明帶隊奪冠能力。 年輕「字母哥

NBA／布萊恩後第一人 比爾連兩天50+寫紀錄

洛杉磯史坦波中心今天舉行湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）追思會，同天巫師隊明星後衛比爾（Brad...

NBA／飆24分助太陽奪第24勝 布克難忘布萊恩教誨

在上午參加完位於洛杉磯湖人主場史坦波中心舉行的布萊恩（Kobe Bryant）追悼會後，鳳凰城太陽後衛布克（Devin ...

NBA／球迷噓聲變歡呼 安比德：樂在其中

76人隊球星安比德（Joel Embiid）25日對老鷹隻手遮天，光是第4節就攻下比老鷹單節20分還高的22分，在西蒙斯...

NBA／蘭姆左膝嚴重受傷 賽季提前報銷

根據消息，溜馬球員蘭姆（Jeremy Lamb）遭遇到左膝十字韌帶撕裂、左膝半月板撕裂和左膝股骨外側髁骨折的嚴重傷勢，將接受手術治療，賽季提前宣告報銷。 蘭姆是在日前對暴龍的第二節因一次快攻重摔

NBA／表彰「邁阿密城市英雄」 熱火主場街道以韋德為名

日前舉行了球衣退役儀式的韋德（Dwyane Wade），今天又再獲得一項殊榮！ 根據報導，邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）宣佈，熱火主場美航球館附近的一條街道將以「韋德」的名字

NBA／走出夭折籃球生涯陰霾 歐登祝福杜蘭特回歸奪冠

同為2007年選秀梯次出身且分別是該屆狀元與榜眼，相較於杜蘭特（Kevin Durant）功成名就，歐登（Greg Oden）因傷病提前夭折的職業生涯就令人不勝唏噓。 一度陷入極端憂鬱情緒且酗酒

NBA／湖人有意補強外線 傳可能試訓威特斯

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，湖人傳出有意接觸威特斯（Dion Waiters），雙方有進行過會面，有可能會在近期安排試訓，不過是否會引進他，還是未知數。

NBA／首節轟垮灰熊 快艇全員出擊中止3連敗

近期吞下3連敗的快艇，今天主場迎戰灰熊，快艇排出全陣力圖止敗。快艇首節就展現強勢的攻守戰力，打出40比14的懸殊差距，一舉奠定贏球基礎。快艇整場比賽最多贏到37分，以124比97大勝。 根據統計

NBA／今日戰績表 哈登領軍火箭勝尼克拉出4連勝

NBA今日戰績表 熱火 119:125(OT) 騎士 老鷹 112:129 76人 公鹿 137:134(OT) 巫師 魔術 115:113 籃網 尼克 112:123 火箭 灰狼 123

NBA／首位菜鳥替補連飆破30分 懷特：祕密就在頭髮

公牛菜鳥懷特（Coby White）過去2場比賽創造歷史，替補登場的他對太陽與巫師各拿到33分，成為史上第1位以板凳身份連2場得分破30的菜鳥，此外也與喬丹（Michael Jordan）並列為唯2連

NBA／爵士主場慘敗 太陽中止對戰8連敗

先前接連敗給馬刺和火箭的爵士，今天面對太陽又在下半場無以為繼，比分逐漸被拉開，整個第四節更是一路落後兩位數分差，難以有效縮小差距，最終在主場以111比131慘敗。 根據統計，太陽結束對戰爵士的8

熱門新聞

喬丹憶布萊恩煩人小老弟 「半夜還會傳訊討教」

追思Kobe秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

分享「天堂MVP」趣事 歐尼爾幽默悼Kobe

給「女兒父親的MVP」 凡妮莎發言感動眾人

布萊恩追思會前 遺孀提告直升機營運商與駕駛

伸手助布萊恩遺孀下台 喬丹展現關愛與風度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。