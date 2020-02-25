NBA／飆24分助太陽奪第24勝 布克難忘布萊恩教誨

在上午參加完位於洛杉磯湖人主場史坦波中心舉行的布萊恩（Kobe Bryant）追悼會後，鳳凰城太陽後衛布克（Devin Booker）隨即趕往猶他爵士主場參與晚間的比賽，並以單場24分表現助太陽拿下本季第24勝，賽後布克強調自己在追悼會上受到相當多的啟發，並且將會一輩子牢記布萊恩對他的教誨。

身為布萊恩死忠粉絲的布克，在偶像因為直升機墜毀意外驟逝後，這段時間都在球鞋上寫下「成為傳奇（Be legendary）」來緬懷布萊恩，這句話正是布萊恩退役前在進行完最後一場於鳳凰城太陽主場的賽事後，親手寫在贈與布克球鞋上的鼓勵話語。

在今天參加完布萊恩的追悼會後，布克坦言自己受到相當大的啟發，「為了那個男人聚集在這座球場的所有人，今天對我們來說都是相當重要的一刻，不僅是因為我們餘生都將會懷念著這個人，還是因為聽到了凡妮莎（Vanessa）的致詞以及看到她不斷在幫助著很多的人。」

布克強調，一直都把布萊恩寫給他「成為傳奇」的鼓勵話語，當作生涯不斷前進的動力，「當你不斷在模仿他的動作、心態和比賽方式時，你就會感受到他總是與你同在，不僅僅是在籃球上，成為傳奇這句話還蘊含了你的人生。」

在今天出戰爵士的比賽中，布克也將曼巴精神延續到球場上，他攻下全隊最高的24分並送出10助攻，幫助太陽拿下本賽季第24勝，用兩個「24」再一次向偶像布萊恩致敬。