快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／飆24分助太陽奪第24勝 布克難忘布萊恩教誨

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
布克（右）強調自己在追悼會上受到相當多的啟發，並且將會一輩子牢記布萊恩對他的教誨。 美聯社
布克（右）強調自己在追悼會上受到相當多的啟發，並且將會一輩子牢記布萊恩對他的教誨。 美聯社

在上午參加完位於洛杉磯湖人主場史坦波中心舉行的布萊恩（Kobe Bryant）追悼會後，鳳凰城太陽後衛布克（Devin Booker）隨即趕往猶他爵士主場參與晚間的比賽，並以單場24分表現助太陽拿下本季第24勝，賽後布克強調自己在追悼會上受到相當多的啟發，並且將會一輩子牢記布萊恩對他的教誨。

身為布萊恩死忠粉絲的布克，在偶像因為直升機墜毀意外驟逝後，這段時間都在球鞋上寫下「成為傳奇（Be legendary）」來緬懷布萊恩，這句話正是布萊恩退役前在進行完最後一場於鳳凰城太陽主場的賽事後，親手寫在贈與布克球鞋上的鼓勵話語。

在今天參加完布萊恩的追悼會後，布克坦言自己受到相當大的啟發，「為了那個男人聚集在這座球場的所有人，今天對我們來說都是相當重要的一刻，不僅是因為我們餘生都將會懷念著這個人，還是因為聽到了凡妮莎（Vanessa）的致詞以及看到她不斷在幫助著很多的人。」

布克強調，一直都把布萊恩寫給他「成為傳奇」的鼓勵話語，當作生涯不斷前進的動力，「當你不斷在模仿他的動作、心態和比賽方式時，你就會感受到他總是與你同在，不僅僅是在籃球上，成為傳奇這句話還蘊含了你的人生。」

在今天出戰爵士的比賽中，布克也將曼巴精神延續到球場上，他攻下全隊最高的24分並送出10助攻，幫助太陽拿下本賽季第24勝，用兩個「24」再一次向偶像布萊恩致敬。

布萊恩 布克 爵士

相關新聞

詹皇愛封「年輕國王」 四大好手誰領風騷？

當今NBA還是湖人詹姆斯統治時代，勇士柯瑞和快艇雷納德兩人齊分天下，正在崛起的公鹿「字母哥」展現非凡天賦和驚人統治力。但字母哥還沒有登上總冠軍舞台，也尚未君臨天下證明帶隊奪冠能力。 年輕「字母哥

NBA／布萊恩後第一人 比爾連兩天50+寫紀錄

洛杉磯史坦波中心今天舉行湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）追思會，同天巫師隊明星後衛比爾（Brad...

NBA／飆24分助太陽奪第24勝 布克難忘布萊恩教誨

在上午參加完位於洛杉磯湖人主場史坦波中心舉行的布萊恩（Kobe Bryant）追悼會後，鳳凰城太陽後衛布克（Devin ...

NBA／今日戰績表 哈登領軍火箭勝尼克拉出4連勝

NBA今日戰績表 熱火 119:125(OT) 騎士 老鷹 112:129 76人 公鹿 137:134(OT) 巫師 魔術 115:113 籃網 尼克 112:123 火箭 灰狼 123

首位菜鳥替補連飆破30分 懷特：祕密就在頭髮

公牛菜鳥懷特（Coby White）過去2場比賽創造歷史，替補登場的他對太陽與巫師各拿到33分，成為史上第1位以板凳身份連2場得分破30的菜鳥，此外也與喬丹（Michael Jordan）並列為唯2連

NBA／比爾狂轟55分不夠 巫師延長賽輸公鹿

前一戰轟下生涯新高53分的巫師隊球星比爾（Bradley Beal），卻沒能嘗到勝利滋味，今天他又將生涯新高得分推進到5...

NBA／末節飆22分擒老鷹 安比德刷新生涯最高得分

陣中另一位明星球員西蒙斯（Ben Simmons）因下背傷勢缺陣，且最新報導指出他恐怕需要休養一段時間，76人今日（25號）迎戰老鷹，仍靠安比德（Joel Embiid）轟進生涯新高49分，以129比

NBA／參與宿敵對決 詹姆斯：非比尋常的感覺

西區龍頭的湖人隊，昨天與塞爾蒂克隊的本季最後一次交手，戰至最後「紫金軍團」才靠著詹姆斯的關鍵跳投，以一一四比一一二驚險勝出，成功報了上月廿一日慘敗波士頓的一箭之仇。

NBA／相隔三年再繳30+ 拓荒者主帥大讚甜瓜高效率

拓荒者隊今天靠著麥凱倫（C.J. McCollum）猛攻全場最高的41分，搭配安東尼（Carmelo Anthony）相...

NBA／首度返攻防訓練狀態佳 柯瑞不缺席布萊恩追思會

柯瑞（Stephen Curry）日前首度重返與球隊攻防訓練的行列，勇士上下包括教練團與球員都一致透露其狀態絕佳，此外柯瑞自己也表示美國時間24號將前往參加布萊恩（Kobe Bryant）追思悼念會。

NBA／傷病特例簽下莫里斯 傳湖人今夏簽回卡珍斯

洛杉磯湖人隊今天宣布，球隊以傷病特例用175萬美元正式簽下莫里斯（Markieff Morris），而為了騰出球隊空間，...

NBA／替小賈斯汀新專輯寫歌 麥基推特分享圓夢喜訊

當紅西洋男歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前推出新專輯《Changes》，其中1首名為「Available」的歌的撰寫與製作者對NBA球迷絕不陌生，他是湖人中鋒麥基（JaVale McGe

熱門新聞

喬丹憶布萊恩煩人小老弟 「半夜還會傳訊討教」

追思Kobe秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

分享「天堂MVP」趣事 歐尼爾幽默悼Kobe

給「女兒父親的MVP」 凡妮莎發言感動眾人

伸手助布萊恩遺孀下台 喬丹展現關愛與風度

布萊恩追思會前 遺孀提告直升機營運商與駕駛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。