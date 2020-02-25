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NBA／布萊恩後第一人 比爾連兩天50+寫紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
巫師比爾成為「小飛俠」後第一位連兩晚都攻下至少50分的球員，只是球隊都輸球成為悲情英雄。 美聯社
巫師比爾成為「小飛俠」後第一位連兩晚都攻下至少50分的球員，只是球隊都輸球成為悲情英雄。 美聯社

洛杉磯史坦波中心今天舉行湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）追思會，同天巫師隊明星後衛比爾（Bradley Beal）名字也和小布產生連結，他昨天先轟生涯新高53分，今天碰公鹿隊再繳出55分，成為「小飛俠」後第一位連兩晚都攻下至少50分的球員。

布萊恩美國時間2007年3月22日，碰灰熊隊攻下60分，隔天戰鵜鶘隊再繳出50分，這也是他生涯連4場「50+」紀錄的後兩戰。

不過「小飛俠」不論是連兩晚的飆分秀，或是連4場的「50+」演出，所屬的湖人都拿下勝利，反觀比爾卻成「悲劇英雄」，昨天巫師以117：126敗給公牛隊，今天雖把聯盟龍頭公鹿隊逼到延長賽，最終仍以134：137吞下連敗，且他兩戰合計也出現16次失誤。

比爾也加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大鬍子」哈登（James Harden）和布克（Devin Booker）的悲情行列，成為NBA僅有的「連兩場得分超過50分仍吞敗」球員，比爾還是唯一連兩天都在飆分後嘗到輸球的成員。

比爾今天的55分有22分集中在第四節，包括連拿17分的瘋狂演出；他今天全場命中率達5成8，包括13投8中的三分球；昨天他命中率也有5成6，三分球11投5中。

連兩天的高檔演出，讓比爾成為巫師隊史第一位連兩場都攻下至少50分的球員；巫師從1997年更名後，也只有「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）有過連兩場至少45分的演出。

巫師 公鹿 布萊恩

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