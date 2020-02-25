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NBA／比爾狂轟55分不夠 巫師延長賽輸公鹿

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
比爾連兩戰轟破50分，此戰更將生涯新高得分推進到55分，可惜還是不敵聯盟龍頭公鹿。 美聯社
比爾連兩戰轟破50分，此戰更將生涯新高得分推進到55分，可惜還是不敵聯盟龍頭公鹿。 美聯社

前一戰轟下生涯新高53分的巫師隊球星比爾（Bradley Beal），卻沒能嘗到勝利滋味，今天他又將生涯新高得分推進到55分，無奈沒能擋下率先晉級季後賽的聯盟龍頭，讓公鹿隊以137：134驚險帶走勝利。

公鹿昨天沒有賽程，因東區第9的巫師敗給公牛、勝場數確定追不上而提前晉級；今天兩軍碰頭，比爾延續前一戰好表現，光是第四節就轟下22分，助隊扭轉17分落後、以41：28的單節攻勢，正規賽結束時以123：123扳平。

今年入選明星賽的公鹿球星米道頓（Khris Middleton）在延長賽接管戰局，包辦公鹿的最後9分，包括最後 30.2秒的關鍵超前三分球和7.8秒兩罰俱進，驚險率隊收下第49勝。

米道頓攻下40分，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也貢獻22分、14籃板，但第四節剩下1分33秒時提前犯滿；巫師除了比爾轟生涯新高55分，奈皮爾（Shabazz Napier）也貢獻本季新高27分，無奈逆轉仍差一步。

米道頓也成「巫師殺手」，兩軍前一度碰頭，他攻下生涯最佳的51分，率隊以151：131大勝，今天又成致勝功臣。

第四節曾演出連拿17分瘋狂演出的比爾，生涯累積4107進球數超越強森（Gus Johnson）和錢尼爾（Phil Chenier）共同保持的4057球，獨居巫師隊史第4位；他已有9場比賽至少攻下40分，也追平亞瑞納斯（Gilbert Arenas）紀錄，並列隊史第4。

巫師 公鹿

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