亞籃資格賽／內線高度不足 陳盈駿、呂政儒盼歸化定案

中華男籃隊今天在亞洲盃資格賽第二戰，以57：96、39分差慘敗給日本隊，少了歸化球員、內線高度不足成為敗因之一，「台灣隊長」陳盈駿和國際賽最終戰的「男模」呂政儒都希望能趕快找到下一個歸化球員。

日本隊陣中擁有4名200公分以上的球員，反觀中華隊陣中最高就是197公分的周柏臣，在少了歸化球員內線助威下，此役中華隊籃板球就以26：47輸了對手21顆，日本隊光是歸化球員羅斯特 （Ryan Rossiter）一人就貢獻19顆。

「沒想到我們與日本隊的差距這麼大。」陳盈駿表示，日本隊從開賽就在防守端帶來比以往更大的壓力，也讓中華隊整場比賽打的綁手綁腳，整場比賽進攻困難、失誤過多，戰術也都沒能有效發揮。

陳盈駿認為，在迎接下階段比賽來前，最重要的就是要檢討自身，「他們有好幾個人我們從2014年就有對過，但這幾年交手看到他們的企圖心、整體都有明顯進步，我們更應該提升自我能力，強化個人身體素質。」

在內線高度明顯不足的情況下，陳盈駿也直言希望能趕快有歸化球員加入，同時在組訓過程中也還有進步空間。呂政儒也說：「我們還有很多不足，還有很多進步空間，但我們年輕球員也很有天賦，不該差距這麼大，如果有好的外援真的會有很大幫助。」