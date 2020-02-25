詹皇愛封「年輕國王」 四大好手誰領風騷？

當今NBA還是湖人詹姆斯統治時代，勇士柯瑞和快艇雷納德兩人齊分天下，正在崛起的公鹿「字母哥」展現非凡天賦和驚人統治力。但字母哥還沒有登上總冠軍舞台，也尚未君臨天下證明帶隊奪冠能力。

年輕「字母哥」被視為未來NBA新主宰，他確實展現深不可測的能力與統治力。但字母哥尚未完全證明他的帶隊能力和奪冠本事，江山代有才人出，NBA新世代四名「年輕國王」已經光芒四射，搶盡鋒頭。

詹姆斯對年輕後進總喜歡用「年輕國王 (Young King)」做為鼓舞，曾經被詹姆斯冠上「年輕國王」的球員就有塞爾蒂克前鋒泰托姆、獨行俠後衛唐西奇、不斷綻露鋒芒的老鷹後衛楊恩、鵜鶘狀元前鋒威廉森，同樣吸引世人眼光。

泰托姆

湖人大戰塞爾蒂克，泰托姆用一場41分比賽差一點點讓詹姆斯和湖人在主場折翼。泰托姆打得就像聯盟超級球星，各種得分方式技能根本無法阻擋，湖人祭出全面包夾火箭哈登的招數，全面圍堵泰托姆，但泰托姆還是靠出色進攻技巧砍進41分，製造15次罰球，讓湖人全場疲於奔命。

這一戰湖人在主場114：112幸運贏球，泰托姆斯決勝最後一分鐘兩度被湖人瘋狂包夾圍剿，一次失誤，一次進攻犯規收場。姆斯賽後在推特上發了一張自己和泰托姆的比賽照片，詹姆斯標註「這個年輕人已經成為其他球隊最大麻煩，年輕國王」。

湖人昨天以2分之差險勝塞爾蒂克，但泰托姆(右)狂飆41分，賽後詹姆斯(左)還誇獎他是很特別的球員。 美聯社

楊恩

對熱火打出一場50分比賽，第四節砍進20分帶領老鷹逆轉贏球，生涯第二年就入選西區明星隊先發後衛，老鷹後衛楊恩成名、崛起、射程、得分方式和驚人爆發力，都超越當年柯瑞。

楊恩場均30分+9.2助攻，三分球命中率3成7，他的射程足以跟柯瑞比美，他的得分方式和製造犯規能力接近哈登，他正在用他的進攻+投籃「改變比賽」。

楊恩不只是「小柯瑞」，他的帶隊能力還需要很長時間學習、歷練、成長，但他的得分方式+投籃已經為自己打下招牌，他是未來10年NBA另一個主宰。

楊恩(中)本季已經有10場比賽得40分以上，其中對熱火之戰還飆到50分，本季平均得分剛好30.0分，助攻則是9.2次，看似瘦弱的身材卻打得這麼叮咚叮咚，實在是非常強悍啊！ 美聯社

威廉森

鵜鶘因為威廉森傷停復出，成為聯盟最火、最熱門、最具觀賞性和關注力最高球隊。除此，鵜鶘搶西區第八種子機率也被視為理所當然。

威廉森季中復出打了12場比賽，鵜鶘戰績7勝5敗，勝率5成83，場均出賽28分鐘，威廉森每場摘下22.8分、7.2籃板，投籃命中率5成8，球員效率值(PER) 25.9，聯盟排名前10水平。

目前鵜鶘25勝32敗西區第10，落後西區第八灰熊28勝28敗3.5場勝差。只要威廉森健康出賽，鵜鶘很有機會在西區搶八大戰中逆勢而上。那些預測三年後鶸鶘可以成為爭冠球隊的預言家和NBA專家都太過樂觀，但今年球季威廉森將為NBA帶來無限驚奇和驚喜。

威廉森一歸隊，鵜鶘馬上就變了個樣，他的生涯前12場比賽就有22.8分的得分，未來適應職業比賽之後，恐怕更會打出更驚人的坦克流攻勢。 美聯社

唐西奇

獨行俠後衛唐西奇全能指數和超乎成熟球路，早就預定一個聯盟超級球星位置，差別只在他的高度和奪冠次數。唐西奇20歲， NBA生涯第二季場均29分、9.6籃板、8.6助攻，球員效率值( PER)29.22，他的數據成就和個人表現不只超越當年詹姆斯，比起喬丹也沒輸多少。

獨行俠幾乎已經預約一席西區季後賽，唐西奇也是NBA「年輕國王」，他的統治力、帶隊能力、成熟度更勝泰托姆、威廉森、楊恩。

進入NBA的第二個球季，唐西奇(中)的天賦與智慧已展露無遺，與他天才流偶像詹姆斯的第二季相比似乎還更勝一籌。 美聯社

詹姆斯統治者角色即將退位，最多兩年，柯瑞、雷納德、字母哥和四大年輕國王已經就位，準備接班統治NBA。你更看好誰？